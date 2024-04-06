Прорыв дамбы в русском Орске. Уровень воды стал критическим, есть погибшие

В российском Орске в результате прорыва дамбы эвакуировали более 200 человек. Также россияне заявили о трех погибших.

Какая ситуация в Орске после прорыва дамбы

Как сообщают росСМИ, как минимум два человека погибли в результате прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды.

Впоследствии стало известно еще об одном погибшем.

По данным, один из россиян лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.

Местный мэр Василий Козупица заявил, что к утру 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим и составляет 9,27 м. Видео о том, как заливает водой Орск, активно распространяют в сети российские телеграмм-каналы.

Большая вода покинет россиян не скоро: согласно прогнозам экстренных служб, не ранее чем через 1,5-2 недели. Из-за затопления были эвакуированы 235 человек (среди них 73 — дети).

В Орске уже подтоплено около 2000 домов в 95 населенных пунктах. По мнению Козупицы, может полностью смыть водой старую часть города.

Уже половина Старого города подтоплена практически до улицы Орджоникидзе... Судя по всему, Старый город пострадает очень серьезно, — заявил местный мэр. Поделиться

Что известно о прорыве дамбы в Орске

5 апреля в российском Орске на территории Оренбургской области прорвало дамбу, под угрозой затопления оказался ряд населенных пунктов.

Из-за угрозы паводка в регионе ввели режим чрезвычайной ситуации, однако провели эвакуацию жителей исключительно отдельных улиц.

По данным на 5 апреля, в регионе было подтоплено 1825 жилых домов, 5 тыс. 242 приусадебных участка в 95 населенных пунктах.

По данным росСМИ на дамбе было два протекания, одно из которых успели засыпать. В некоторых районах города, по информации издания, отключены газ и электричество.