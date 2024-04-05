В так называемом "Министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья заявили об атаке дрона по воинской части.

Что известно об атаке БпЛа по воинской части в Приднестровье

В преслужбе так называемого "Министерства безопасности" ПМР отметили, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе.

Стоит отметить, что этот район расположен в 6 км от украинской границы.

Целью была радиолокационная станция, которой были причинены незначительные повреждения, жертв нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Возбуждено уголовное дело, — заявили в так называемом Минбезопасности ПМР. Поделиться

В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. На опубликованных фотографиях можно увидеть маленькую и неглубокую воронку в земле.

Непризнанную ПМР якобы снова атаковал дрон

Что известно о предыдущих инцидентах с дронами в ПМР

17 марта неизвестный ударный дрон якобы атаковал военный объект в непризнанном Приднестровье.

В сети публиковали видео "прилета" по вертолю Ми-8, который там располагался.

Российские пропагандистские агентства со ссылкой на СМИ непризнанного Приднестровья написали, что на территории воинской части в Тирасполе произошел пожар, возникший в результате взрыва.

Причиной взрыва называют атаку ударного беспилотника. Кому принадлежавший беспилотник не называют.

СМИ также распространяют видео, как утверждают, с места взрыва в военной части Тирасполя. На нем видны остатки вертолета.