В так называемом "Министерстве государственной безопасности" непризнанного Приднестровья заявили об атаке дрона по воинской части.
Что известно об атаке БпЛа по воинской части в Приднестровье
В преслужбе так называемого "Министерства безопасности" ПМР отметили, в 14:35 по киевскому времени, дрон-камикадзе якобы атаковал воинскую часть "Министерства обороны "ПМР" в Рыбницком районе.
Стоит отметить, что этот район расположен в 6 км от украинской границы.
В настоящее время на месте инцидента работает следственно-оперативная группа. На опубликованных фотографиях можно увидеть маленькую и неглубокую воронку в земле.
Что известно о предыдущих инцидентах с дронами в ПМР
17 марта неизвестный ударный дрон якобы атаковал военный объект в непризнанном Приднестровье.
В сети публиковали видео "прилета" по вертолю Ми-8, который там располагался.
Российские пропагандистские агентства со ссылкой на СМИ непризнанного Приднестровья написали, что на территории воинской части в Тирасполе произошел пожар, возникший в результате взрыва.
Причиной взрыва называют атаку ударного беспилотника. Кому принадлежавший беспилотник не называют.
СМИ также распространяют видео, как утверждают, с места взрыва в военной части Тирасполя. На нем видны остатки вертолета.
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