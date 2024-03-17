В Молдове отреагировали на заявления об атаке дрона на воинскую часть в Приднестровье

Власти Молдовы сообщают, что по воинской части в так называемом Приднестровье не наносили никаких ударов.

В Молдове отрицают атаку на Приднестровье

Молдовское Бюро политики реинтеграции сообщило, что связалось с другими государственными органами Республики Молдова по поводу атаки дрона на так называемое Приднестровье.

После изучения видеоизображений и обмена информацией, мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой спровоцировать страх и панику в регионе. Военная техника на изображениях уже не работает несколько лет. Поделиться

Сообщается, что власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждают никаких атак на Приднестровский регион.

В то же время, Центр противодействия дезинформации отметил, что атака была провокацией России.

По их данным, РФ пытается нагнетать информационную ситуацию, поскольку у РФ нет коридора в Приднестровье для осуществления провокаций военного характера.

Спикер ГУР Андрей Юсов в комментарии Суспільному назвал это «российской провокацией».

Атака дрона на непризнанное Приднестровье

Днем 17 марта российские СМИ распространили информацию о попадании дрона в воинскую часть в непризнанном Приднестровье.

Сообщается, что на территории воинской части в Тирасполе якобы возник пожар, сгорел вертолет Ми-8.

Местные СМИ заявили, что жертв нет, а на месте работают правоохранители, возбудившие уголовное дело.