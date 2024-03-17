У Молдові відреагували на заяви про атаку дрона на військову частину в Придністров'ї

Влада Молдови повідомляє, що по військовій частині в так званому Придністров'ї не завдавали жодних ударів.

У Молдові заперечують атаку на Придністров'я

Молдовське Бюро політики реінтеграції повідомило, що зв’язалося з іншими державними органами Республіки Молдова щодо атаки дрона на так зване Придністров'я.

Після вивчення відеозображень та обміну інформацією ми повідомляємо, що даний інцидент є спробою спровокувати страх і паніку в регіоні. Військова техніка на зображеннях не працює вже кілька років. Поширити

Повідомляється, що влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує жодних атак на Придністровський регіон.

Водночас Центр протидії дезінформації зазначив, що атака була провокацією Росії.

За їхніми даними, РФ намагається нагнітати інформаційну ситуацію, оскільки в РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру.

Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному назвав це «російською провокацією».

Атака дрона на невизнане Придністров’я

Вдень 17 березня російські ЗМІ поширили інформацію про влучання дрона у військову частину у невизнаному Придністров’ї.

Повідомляється, що на території військової частини в Тирасполі нібито виникла пожежа, згорів вертоліт Мі-8.

Місцеві ЗМІ заявили, що жертв немає, а на місці працюють правоохоронці, які порушили кримінальну справу.