У Молдові відреагували на заяви про атаку дрона на військову частину в Придністров'ї

Влада Молдови повідомляє, що по військовій частині в так званому Придністров'ї не завдавали жодних ударів.
У Молдові заперечують атаку на Придністров'я
Молдовське Бюро політики реінтеграції повідомило, що зв’язалося з іншими державними органами Республіки Молдова щодо атаки дрона на так зване Придністров'я.
Повідомляється, що влада Кишинева в контакті з українською стороною не підтверджує жодних атак на Придністровський регіон.
Водночас Центр протидії дезінформації зазначив, що атака була провокацією Росії.
За їхніми даними, РФ намагається нагнітати інформаційну ситуацію, оскільки в РФ немає коридору до Придністров’я для здійснення провокацій військового характеру.
Речник ГУР Андрій Юсов у коментарі Суспільному назвав це «російською провокацією».
Атака дрона на невизнане Придністров’я
Вдень 17 березня російські ЗМІ поширили інформацію про влучання дрона у військову частину у невизнаному Придністров’ї.
Повідомляється, що на території військової частини в Тирасполі нібито виникла пожежа, згорів вертоліт Мі-8.
Місцеві ЗМІ заявили, що жертв немає, а на місці працюють правоохоронці, які порушили кримінальну справу.
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