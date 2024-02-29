Аналітики спрогнозували дії Кремля у відповідь на заклики Придністровʼя

В ISW припускають кілька імовірних варіантів дій російської влади на заклики "депутатів" невизнаного Придністров’я про допомогу.

Як Кремль може реагувати на заклики "депутатів" невизнаного Придністров’я

Як зазначають аналітики, невизнане Придністров'я провело 28 лютого з'їзд так званих "депутатів" і прийняв низку рішень, які, ймовірно, мають на меті надати Кремлю обґрунтування для широкого спектру можливих ескалаційних дій проти Молдови — дій, до яких Кремль може вдатися як негайно, так і в довгостроковій перспективі.

Найбільш ймовірний варіант дій (MLCOA) полягає в тому, що Кремль використає з'їзд як плацдарм для активізації гібридних операцій, спрямованих на дестабілізацію і подальшу поляризацію Молдови напередодні переговорів про вступ Молдови до Європейського Союзу і майбутніх президентських виборів у Молдові в червні і листопаді 2024 року, відповідно.

Найнебезпечніший план розвитку подій (MDCOA) полягає в тому, що Кремль може прийняти рішення про формальну анексію Придністров'я в майбутньому, щоб виправдати військову інтервенцію проти Молдови в довгостроковій перспективі.

В інституті припускають такі варіанти дій російської влади:

Кремль може вирішити не вживати жодних заходів одразу після з'їзду 28 лютого. Однак Путін може вирішити задовольнити ці вимоги пізніше. Кремль може посилити дипломатичний тиск на Молдову, щоб змусити її скасувати нещодавно прийнятий Митний кодекс, який набув чинності 1 січня 2024 року. Зміни, внесені Молдовою до Митного кодексу, мають важливе значення для приведення Молдови у відповідність до норм ЄС на шляху країни до членства в Євросоюзі. Кремль також може спробувати надати додаткову військову допомогу придністровським силам у майбутньому, хоча наразі незрозуміло, яким чином він сподівається доставити військову техніку або особовий склад до Придністров'я.

Що відбувається у Придністров’ї

28 лютого так звані "депутати" усіх рівнів у невизнаному Придністров’ї провели з’їзд.

На ньому вони ухвалили заклик до Росії з проханням "захисту від тиску Молдови", також вони звернулись до низки міжнародних організацій.

Бюро реінтеграції Молдови назвало заяви у заклику з’їзду "депутатів" невизнаного Придністров’я до Росії пропагандистськими.

У ГУР Міноборони України зазначили, що звернення до Росії про захист від Молдови було не тим результатом, на який очікував Кремль.

Перед з’їздом поширювалася інформація, що "депутати" можуть закликати Москву приєднати невизнаний регіон до Росії.