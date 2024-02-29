Аналитики спрогнозировали действия Кремля в ответ на призывы Приднестровья

В ISW предполагают несколько вероятных вариантов действий российских властей по призывам "депутатов" непризнанного Приднестровья о помощи.

Как Кремль может реагировать на призывы "депутатов" непризнанного Приднестровья

Как отмечают аналитики, непризнанное Приднестровье провело 28 февраля съезд так называемых "депутатов" и принял ряд решений, которые, вероятно, преследуют цель предоставить Кремлю обоснование для широкого спектра возможных эскалационных действий против Молдовы — действий, к которым Кремль может прибегнуть. как немедленно, так и в долгосрочной перспективе.

Наиболее вероятный вариант действий (MLCOA) заключается в том, что Кремль использует съезд в качестве плацдарма для активизации гибридных операций, направленных на дестабилизацию и последующую поляризацию Молдовы накануне переговоров о вступлении Молдовы в Европейский Союз и предстоящих президентских выборов в Молдове в июне и ноябре 202 года, соответственно.

Самый опасный план развития событий (MDCOA) состоит в том, что Кремль может принять решение о формальной аннексии Приднестровья в будущем, чтобы оправдать военную интервенцию против Молдовы в долгосрочной перспективе.

В институте предполагают следующие варианты действий российских властей:

Кремль может решить не принимать никаких мер сразу после съезда 28 февраля. Однако Путин может решить удовлетворить эти требования позже. Кремль может усилить дипломатическое давление на Молдову, чтобы заставить ее отменить недавно принятый Таможенный кодекс, вступивший в силу 1 января 2024 года. Изменения, внесенные Молдовой в Таможенный кодекс, имеют важное значение для приведения Молдовы в соответствие с нормами ЕС на пути страны к членству в Евросоюзе. Кремль также может попытаться оказать дополнительную военную помощь приднестровским силам в будущем, хотя пока неясно, как он надеется доставить военную технику или личный состав в Приднестровье.

Что происходит в Приднестровье

28 февраля так называемые "депутаты" всех уровней в непризнанном Приднестровье провели съезд.

На нем они приняли призыв к России с просьбой "защиты от давления Молдовы", также обратились в ряд международных организаций.

Бюро реинтеграции Молдовы назвало заявления в призыве съезда "депутатов" непризнанного Приднестровья в Россию пропагандистскими.

В ГУР Минобороны Украины отметили, что обращение к России о защите от Молдовы было не тем результатом, которого ожидал Кремль.

Перед съездом распространялась информация, что депутаты могут призвать Москву присоединить непризнанный регион к России.