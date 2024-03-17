У Придністровʼї заявили про атаку дрона на одну з військових частин — відео
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У Придністровʼї заявили про атаку дрона на одну з військових частин — відео

Мі-8
Джерело:  online.ua

Невідомий ударний дрон нібито атакував військовий обʼєкт в невизнаному Придністровʼї. У мережі публікують відео "прильоту" по гелікоптеру Мі-8, що там розташовувався. 

Дрон нібито атакував військову частину в Придністровʼї

Російські пропагандистські агентства з посиланням на ЗМІ невизнаного Придністров'я написали, що що на території військової частини в Тирасполі сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.

Причиною вибуху називають атаку ударного безпілотника. Кому належав безпілотник не називають.

Також ЗМІ поширюють відео, як стверджують, з місця вибуху у військовій частині Тирасполя. На ньому видно рештки вертольота.

Місцеві ЗМІ заявили, що жертв немає, а на місці працюють правоохоронці, які порушили кримінальну справу.

Ситуація у Придністровʼї: що відомо

За даними влади Молдови, Росія незаконно надрукувала виборчі бюлетені в Придністров'ї напередодні “виборів” президента в РФ з 15 по 17 березня.

Цей крок порушує угоду про дозвіл голосування лише на одній виборчій дільниці в російському посольстві в Кишиневі.

У Придністров'ї перебувають близько 1500 російських «миротворців».

28 лютого у невизнаному «Придністров'ї» пройшов так званий з'їзд депутатів усіх рівнів, на якому ухвалили звернення до РФ з проханням про захист від «тиску Молдови».

У заяві йдеться, що Молдова «розв'язала економічну війну» проти сепаратистського утворення.

Йдеться про те, що Молдова ввела митні збори на товари, що ввозяться та вивозяться з Придністров’я в рамках прагнення вступити до Європейського Союзу.

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