В Приднестровье заявили об атаке дрона на одну из воинских частей — видео

Неизвестный ударный дрон якобы атаковал военный объект в непризнанном Приднестровье. В сети публикуют видео "прилета" по вертолету Ми-8, который там располагался.
Дрон якобы атаковал воинскую часть в Приднестровье
Российские пропагандистские агентства со ссылкой на СМИ непризнанного Приднестровья написали, что на территории воинской части в Тирасполе произошел пожар, возникший в результате взрыва.
Причиной взрыва называют атаку ударного беспилотника. Кому принадлежавший беспилотник не называют.
СМИ также распространяют видео, как утверждают, с места взрыва в военной части Тирасполя. На нем видны остатки вертолета.
Местные СМИ заявили, что жертв нет, а на месте работают правоохранители, возбудившие уголовное дело.
Ситуация в Приднестровье: что известно
По данным властей Молдовы, Россия незаконно опубликовала избирательные бюллетени в Приднестровье накануне “выборов” президента в РФ с 15 по 17 марта.
Этот шаг нарушает соглашение о разрешении голосования только на одном избирательном участке в российском посольстве в Кишиневе.
В Приднестровье находятся около 1500 “российских миротворцев”.
28 февраля в непризнанном «Приднестровье» прошел так называемый съезд депутатов всех уровней, на котором было принято обращение в РФ с просьбой о защите от «давления Молдовы».
В заявлении говорится, что Молдова развязала экономическую войну против сепаратистского образования.
Речь идет о том, что Молдова ввела таможенные пошлины на ввозимые и вывозимые из Приднестровья товары в рамках стремления вступить в Европейский Союз.
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