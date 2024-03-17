В Приднестровье заявили об атаке дрона на одну из воинских частей — видео

Неизвестный ударный дрон якобы атаковал военный объект в непризнанном Приднестровье. В сети публикуют видео "прилета" по вертолету Ми-8, который там располагался.

Дрон якобы атаковал воинскую часть в Приднестровье

Российские пропагандистские агентства со ссылкой на СМИ непризнанного Приднестровья написали, что на территории воинской части в Тирасполе произошел пожар, возникший в результате взрыва.

Причиной взрыва называют атаку ударного беспилотника. Кому принадлежавший беспилотник не называют.

СМИ также распространяют видео, как утверждают, с места взрыва в военной части Тирасполя. На нем видны остатки вертолета.

Местные СМИ заявили, что жертв нет, а на месте работают правоохранители, возбудившие уголовное дело.

Ситуация в Приднестровье: что известно

По данным властей Молдовы, Россия незаконно опубликовала избирательные бюллетени в Приднестровье накануне “выборов” президента в РФ с 15 по 17 марта.

Этот шаг нарушает соглашение о разрешении голосования только на одном избирательном участке в российском посольстве в Кишиневе.

В Приднестровье находятся около 1500 “российских миротворцев”.

28 февраля в непризнанном «Приднестровье» прошел так называемый съезд депутатов всех уровней, на котором было принято обращение в РФ с просьбой о защите от «давления Молдовы».

В заявлении говорится, что Молдова развязала экономическую войну против сепаратистского образования.

Речь идет о том, что Молдова ввела таможенные пошлины на ввозимые и вывозимые из Приднестровья товары в рамках стремления вступить в Европейский Союз.