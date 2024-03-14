Медведев придумал "российскую формулу мира" для завершения войны против Украины

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев продолжает озвучивать свои абсурдные предложения касательно дальнейшего развития российско-украинской войны. В этот раз он требует от Украины капитулировать.

Медведев потребовал объединения РФ и Украины

Как цинично отметил приспешник Путина, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом" Украина, мол, должна:

объявить о "полной и безоговорочной капитуляции",

"провести демилитаризацию",

"отправить в отставку все конституционные органы власти",

"немедленно провести выборы во временный парламент".

Более того, скандальный российский политик настаивает на том, чтобы союзники Украины признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Медведев также требует от Украины выплат репараций

На нескольких первых абсурдных требованиях действующий замглавы Совбеза РФ решил не останавливаться.

Неожиданно для всех он потребовал от официального Киева денежной компенсации за то, что российская армия устроила геноцид украинского народа.

Дмитрий Медведев циинчно утверждает, что ждет от Украины выплаты компенсаций России, в частности, возмещение родственникам солдат РФ, а также хочет, чтоб Киев "официально признал, чтобы вся территория Украины — это территория Российской Федерации".