Медведев придумал "российскую формулу мира" для завершения войны против Украины
Категория
Политика
Дата публикации

Медведев придумал "российскую формулу мира" для завершения войны против Украины

Дмитрий Медведев
Читати українською
Источник:  online.ua

Бывший президент РФ Дмитрий Медведев продолжает озвучивать свои абсурдные предложения касательно дальнейшего развития российско-украинской войны. В этот раз он требует от Украины капитулировать.

Медведев потребовал объединения РФ и Украины

Как цинично отметил приспешник Путина, чтобы достичь так называемого "консенсуса с международным сообществом" Украина, мол, должна:

  • объявить о "полной и безоговорочной капитуляции",

  • "провести демилитаризацию",

  • "отправить в отставку все конституционные органы власти",

  • "немедленно провести выборы во временный парламент".

Более того, скандальный российский политик настаивает на том, чтобы союзники Украины признали "киевский политический режим нацистским" и провели "принудительную денацификацию всех органов власти" под контролем ООН.

Медведев также требует от Украины выплат репараций

На нескольких первых абсурдных требованиях действующий замглавы Совбеза РФ решил не останавливаться.

Неожиданно для всех он потребовал от официального Киева денежной компенсации за то, что российская армия устроила геноцид украинского народа.

Дмитрий Медведев циинчно утверждает, что ждет от Украины выплаты компенсаций России, в частности, возмещение родственникам солдат РФ, а также хочет, чтоб Киев "официально признал, чтобы вся территория Украины — это территория Российской Федерации".

Такова может быть мягкая российская формула мира. Это ведь и есть компромиссная позиция, да? Думаю, именно по ней и можно искать доброжелательный консенсус с международным сообществом, включая англосаксонский мир, проводить продуктивные саммиты, рассчитывая на взаимопонимание наших близких друзей — западных партнёров.

Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Конец всему. Медведев пригрозил НАТО уничтожением человечества
Дмитрий Медведев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Медведев пригрозил Западу началом ядерной войны уже скоро
Медведев
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В ЕС посоветовали Медведеву полечить психику из-за угроз дойти до Киева и Одессы
Дмитрий Медведе

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?