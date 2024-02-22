Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова помечтал о захвате Киева и Одессы. В ЕС ему посоветовали обратиться за консультацией по ментальному здоровью.

В ЕС отреагировали на новые угрозы Медведева

Спикер ЕС Питер Стано во время брифинга в Брюсселе ответил на вопросы корреспондента Укринформа про заявления приспешника российского диктатора Владимира Путина.

Обычно мы не комментируем странные заявления тех, кто стремятся привлечь внимание, когда находятся на вторых позициях. Хорошо, что этот человек не скрывает свой ментальный диагноз и открыто распространяет эту информацию. Мы можем только рекомендовать обратиться за консультацией по ментальному здоровью. Но я не уверен, что российское государство, потратившее миллиарды на эту преступную войну против Украины, способно достаточно инвестировать в социальную защиту и в здравоохранение для собственного народа. Петер Стано Спикер ЕС

Что сказал Дмитрий Медведев

Медведев в интервью российским СМИ заявил, что российским войскам придется снова дойти до Киева — "если не сейчас, то через некоторое время" для достижения "целей СВО".

Будет ли это Киев? Да, наверное, это должен быть и Киев. Если не сейчас, то спустя какое-то время, возможно, в какую-нибудь другую фазу развития этого конфликта, — размечтался бывший президент РФ. Поделиться

Медведев добавил, что Киев — это якобы "русский город" и от него якобы "выходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации".

Также приспешник Путина вспомнил и об Одессе, назвав ее также "русским городом".