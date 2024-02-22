Заместитель руководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев снова помечтал о захвате Киева и Одессы. В ЕС ему посоветовали обратиться за консультацией по ментальному здоровью.
В ЕС отреагировали на новые угрозы Медведева
Спикер ЕС Питер Стано во время брифинга в Брюсселе ответил на вопросы корреспондента Укринформа про заявления приспешника российского диктатора Владимира Путина.
Что сказал Дмитрий Медведев
Медведев в интервью российским СМИ заявил, что российским войскам придется снова дойти до Киева — "если не сейчас, то через некоторое время" для достижения "целей СВО".
Медведев добавил, что Киев — это якобы "русский город" и от него якобы "выходит интернациональная угроза существованию Российской Федерации".
Также приспешник Путина вспомнил и об Одессе, назвав ее также "русским городом".
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