Заступник керівника радбезу РФ Дмитро Медведєв знову помріяв про захоплення Києва й Одеси. У ЄС йому порадили звернутися за консультацією щодо ментального здоров’я.
У ЄС відреагували на нові погрози Медведєва
Речник ЄС Пітер Стано під час брифінгу у Брюсселі відповів на запитання кореспондента Укрінформу щодо заяв поплічника російського диктатора Володимира Путіна.
Що сказав Дмитро Медведєв
Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що російським військам доведеться знову дійти до Києва — "якщо не зараз, то за якийсь час" для досягнення "цілей СВО".
Медведєв додав, що Київ — це нібито "російське місто" і від нього нібито "виходить інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації".
Також поплічник Путіна згадав і про Одесу, назвавши її також “російським містом“.
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