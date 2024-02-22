Заступник керівника радбезу РФ Дмитро Медведєв знову помріяв про захоплення Києва й Одеси. У ЄС йому порадили звернутися за консультацією щодо ментального здоров’я.

У ЄС відреагували на нові погрози Медведєва

Речник ЄС Пітер Стано під час брифінгу у Брюсселі відповів на запитання кореспондента Укрінформу щодо заяв поплічника російського диктатора Володимира Путіна.

Зазвичай ми не коментуємо дивні заяви тих, хто прагнуть привернути до себе увагу, коли знаходяться на других позиціях. Добрим є те, що ця особа не приховує свій ментальний діагноз та відкрито поширює цю інформацію. Ми можемо лише рекомендувати звернутися за консультацією щодо ментального здоров’я. Але я не певний, що російська держава, яка витратила мільярди на цю злочинну війну проти України, здатна достатньо інвестувати у соціальний захист та в охорону здоров’я для власного народу. Петер Стано Речник ЄС

Що сказав Дмитро Медведєв

Медведєв в інтерв'ю російським ЗМІ заявив, що російським військам доведеться знову дійти до Києва — "якщо не зараз, то за якийсь час" для досягнення "цілей СВО".

Чи буде це Київ? Так, напевно, це має бути й Київ. Якщо не зараз, то через якийсь час, можливо, в якусь іншу фазу розвитку цього конфлікту, — розмріявся колишній президент РФ. Поширити

Медведєв додав, що Київ — це нібито "російське місто" і від нього нібито "виходить інтернаціональна загроза існуванню Російської Федерації".

Також поплічник Путіна згадав і про Одесу, назвавши її також “російським містом“.