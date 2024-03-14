Медведєв вигадав "російську формулу миру" для завершення війни проти України

Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів — західних партнерів.