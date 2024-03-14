Медведєв вигадав "російську формулу миру" для завершення війни проти України
Категорія
Політика
Дата публікації

Медведєв вигадав "російську формулу миру" для завершення війни проти України

Дмитро Медведєв
Джерело:  online.ua

Колишній президент РФ Дмитро Медведєв продовжує озвучувати свої абсурдні пропозиції щодо подальшого розвитку російсько-української війни. Цього разу він вимагає від України капітулювати.

Медведєв зажадав об’єднання РФ та України

Як цинічно зазначив поплічник Путан, щоб досягти так званого "консенсус із міжнародною спільнотою" Україна, мовляв, повинна:

  • оголосити про "повну і беззастережну капітуляцію",

  • "провести демілітаризацію",

  • "відправити у відставку всі конституційні органи влади",

  • "негайно провести вибори до тимчасового парламенту".

Ба більше, скандальний російський політик наполягає, щоб союзники України визнали "київський політичний режим нацистським" та провели "примусову денацифікацію всіх органів влади" під контролем ООН.

Медведєв також вимагає від України виплат репарацій

На декількох перших абсурдних вимогах чинний заступник голови Радбезу РФ вирішив не зупинятися.

Неочікувано для всіх він зажадав від офіційного Києва грошової компенсації за те, що російська армія влаштувала геноцид українського народу.

Дмитро Медведєв циінчно стверджує, що що Україна має виплати компенсації Росії, зокрема, відшкодування родичам солдатів РФ і "офіційно визнати, що вся територія України — це територія Російської Федерації".

Такою може бути м'яка російська формула миру. Адже це і є компромісна позиція, так? Думаю, саме за нею і можна шукати доброзичливий консенсус із міжнародним співтовариством, включно з англосаксонським світом, проводити продуктивні саміти, розраховуючи на взаєморозуміння наших близьких друзів — західних партнерів.

Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв

Заступник голови Радбезу РФ

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