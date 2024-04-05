У Придністров'ї заявили про атаку дрона по військовій частині — відео
Категорія
Події
Дата публікації

У Придністров'ї заявили про атаку дрона по військовій частині — відео

Дрон
Джерело:  online.ua

У так званому “Міністерстві державної безпеки” невизнаного Придністров'я заявили про атаку дрона по військовій частині. 

Що відомо про атаку БпЛа по військовій частині у Придністров'ї

У преслужбі так званого “Міністерства безпеки” ПМР зазначили, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі.

Варто зазначити, що цей район розташований за 6 км від українського кордону.

Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу, — заявили у так званому “Мінбезпеки” ПМР.

Зазначається, що зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група. На опублікованих фотографіях можна побачити маленьку та неглибоку вирву у землі.

БпЛА атакував військову частину у невизнаній ПМР
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Що відомо про попередні інциденти з дронами в ПМР

17 березня невідомий ударний дрон нібито атакував військовий обʼєкт в невизнаному Придністровʼї.

У мережі публікували відео "прильоту" по гелікоптеру Мі-8, що там розташовувався. 

Російські пропагандистські агентства з посиланням на ЗМІ невизнаного Придністров'я написали, що що на території військової частини в Тирасполі сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.

Причиною вибуху називають атаку ударного безпілотника. Кому належав безпілотник не називають.

Також ЗМІ поширюють відео, як стверджують, з місця вибуху у військовій частині Тирасполя. На ньому видно рештки вертольота.

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