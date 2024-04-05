У так званому “Міністерстві державної безпеки” невизнаного Придністров'я заявили про атаку дрона по військовій частині.
Що відомо про атаку БпЛа по військовій частині у Придністров'ї
У преслужбі так званого “Міністерства безпеки” ПМР зазначили, о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі.
Варто зазначити, що цей район розташований за 6 км від українського кордону.
Зазначається, що зараз на місці інциденту працює слідчо-оперативна група. На опублікованих фотографіях можна побачити маленьку та неглибоку вирву у землі.
Що відомо про попередні інциденти з дронами в ПМР
17 березня невідомий ударний дрон нібито атакував військовий обʼєкт в невизнаному Придністровʼї.
У мережі публікували відео "прильоту" по гелікоптеру Мі-8, що там розташовувався.
Російські пропагандистські агентства з посиланням на ЗМІ невизнаного Придністров'я написали, що що на території військової частини в Тирасполі сталася пожежа, яка виникла внаслідок вибуху.
Причиною вибуху називають атаку ударного безпілотника. Кому належав безпілотник не називають.
Також ЗМІ поширюють відео, як стверджують, з місця вибуху у військовій частині Тирасполя. На ньому видно рештки вертольота.
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