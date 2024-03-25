Бюро з реінтеграції Молдови вважає цілком можливими нові провокації з боку РФ на території окупованого Росією Придністров’я.

РФ може вплинути на загострення ситуації у “ПМР”

Варто звернути увагу на те, що попередження з боку Бюро з реінтеграції Молдови пролунало після нещодавнього інциденту у невизнаному Придністров’ї, коли дрон нібито атакував військову частину та знищив військовий вертоліт Мі-8.

Згідно з останніми даними, влада Молдови провела детальний аналіз відеоматеріалів з інцидентом та дійшла висновку, що в опублікованому ролику є елементи відеомонтажу, що вказують на те, що літак спалахнув не через атаку дрона, а з інших причин.

Як вважають в офіційному Кишиневі, вказаний інцидент є умисною провокацією задля створення паніки та збільшення напруги в суспільстві.

Судячи з наявної у нас інформації, важливо проінформувати громадськість про те, що в майбутній період Російська Федерація планує ще більше подібних дій по периметру Придністровського регіону і Зони безпеки, — наголошує Бюро з реінтеграції Молдови. Поширити

Команда російського диктатора Володимира Путіна хоче посилити паніку, спровокувати недовіру в суспільстві, а також завдати удару по економіці країни.

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Що відомо про ситуацію у невизнаному Придністров’ї

Як уже згадувалося раніше, 17 березня придністровські ЗМІ повідомили про вибух і пожежу на території військової частини в Тирасполі.

Вони також почали стверджувати, що потужний вибух прогримів після атаки дрона.

За словами глави МВС Молдови Адріана Ефроса, Путін не відмовився від намірів загарбати Молдову, проте ознак військової загрози країні наразі немає.