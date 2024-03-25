Бюро по реинтеграции Молдовы считает возможными новые провокации со стороны РФ на территории оккупированного Россией Приднестровья.

РФ может повлиять на обострение ситуации в "ПМР"

Следует обратить внимание на то, что предупреждение со стороны Бюро по реинтеграции Молдовы прозвучало после недавнего инцидента в непризнанном Приднестровье, когда дрон якобы атаковал воинскую часть и уничтожил военный вертолет Ми-8.

Согласно последним данным, власти Молдовы провели детальный анализ видеоматериалов с инцидентом и пришли к выводу, что в опубликованном ролике есть элементы видеомонтажа, указывающие на то, что самолет вспыхнул не из-за атаки дрона, а по другим причинам.

Как считают в официальном Кишиневе, данный инцидент является умышленной провокацией для создания паники и увеличения напряжения в обществе.

Судя по имеющейся у нас информации, важно проинформировать общественность о том, что в будущий период Российская Федерация планирует еще больше подобных действий по периметру Приднестровского региона и Зоны безопасности, — отмечает Бюро по реинтеграции Молдовы. Поделиться

Команда российского диктатора Владимира Путина хочет усилить панику, спровоцировать недоверие в обществе, а также нанести удар по экономике страны.

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Что известно о ситуации в непризнанном Приднестровье

Как уже упоминалось ранее, 17 марта приднестровские СМИ сообщили о взрыве и пожаре на территории воинской части в Тирасполе.

Они также начали утверждать, что мощный взрыв прогремел после атаки дрона.

По словам главы МВД Молдовы Адриана Эфроса, Путин не отказался от намерений захватить Молдову, однако признаков военной угрозы стране пока нет.