На территории Одесской области планируется построить более 50 фортификационных сооружений, в том числе на границе с непризнанным Приднестровьем.

Что известно об усилении Украиной границы в Одесской области

По словам исполняющего обязанности директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВО Егора Чикшеева, обустройство фортификационных сооружений является частью продолжающегося строительства военных объектов, начатого еще в 2022 году.

На территории Одесской области спроектировано строительство 54 объектов. Размещение указанных объектов и их утверждение рассматривается именно Генеральным штабом Вооруженных сил Украины... На сегодняшний день заключено 54 договора, на все объекты изготовлена проектно-сметная документация и получены положительные экспертные отчеты, уже начаты соответствующие строительные работы, — отметил Чикшеев. Поделиться

Он подчеркнул, что изначально планировалось потратить на строительство фортификаций 2,9 млрд. грн.

Однако в соответствии с проведенной экспертизой, стоимость работ уменьшилась на 300 млн и составляет 2,6 млрд грн.

В то же время руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталья Гуменюк отметила, что реализация проекта началась после полномасштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.

По ее словам, строительство фортификаций производится с учетом особенностей тактики ведения боевых действий в определенной местности или при определенных географических условиях.

Фортификационные сооружения возводятся повсюду, где есть угрожающие участки на случай вероятного продвижения врага... Если говорить об Одесском регионе, это, конечно, десантно-опасные участки со стороны побережья. То есть все участки обозначены как таковые сегодня фортификационно укреплены. Там проведен комплекс мероприятий, предусматривающий их защиту, — объясняет Гуменюк. Поделиться

Что известно об усилении Украиной границы с непризнанной ПМР

Представитель ОСВД "Одессы" подчеркнула, что даже при условии, когда Черноморский флот РФ удалось оттеснить в юго-восточную часть Черного моря, угроза с моря остается.

Такие объекты существуют уже с начала полномасштабного вторжения и с поправкой на наш регион, в частности, Одесское, можем отметить, что и то направление, которое очень смущает наше население — приднестровское, мощное укрепление. Там обустроена охрана и оборона государственной границы, заверила Гуменюк. Поделиться

Она подчеркнула, что все соответствующие объекты в Одесской области нуждаются в поддержке, укреплении из-за природных особенностей местности.