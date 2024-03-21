На территории Одесской области планируется построить более 50 фортификационных сооружений, в том числе на границе с непризнанным Приднестровьем.
Что известно об усилении Украиной границы в Одесской области
По словам исполняющего обязанности директора Департамента капитального строительства и дорожного хозяйства Одесской ОВО Егора Чикшеева, обустройство фортификационных сооружений является частью продолжающегося строительства военных объектов, начатого еще в 2022 году.
Он подчеркнул, что изначально планировалось потратить на строительство фортификаций 2,9 млрд. грн.
Однако в соответствии с проведенной экспертизой, стоимость работ уменьшилась на 300 млн и составляет 2,6 млрд грн.
В то же время руководитель Объединенного прессцентра ОСУВ "Одесса" Наталья Гуменюк отметила, что реализация проекта началась после полномасштабного вторжения оккупационной армии РФ в Украину.
По ее словам, строительство фортификаций производится с учетом особенностей тактики ведения боевых действий в определенной местности или при определенных географических условиях.
Что известно об усилении Украиной границы с непризнанной ПМР
Представитель ОСВД "Одессы" подчеркнула, что даже при условии, когда Черноморский флот РФ удалось оттеснить в юго-восточную часть Черного моря, угроза с моря остается.
Она подчеркнула, что все соответствующие объекты в Одесской области нуждаются в поддержке, укреплении из-за природных особенностей местности.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-