Україна будує оборонні укріплення на кордоні із невизнаним Придністров'ям

На території Одеської області планується побудувати більше 50 фортифікаційних споруд, зокрема, на кордоні із невизнаним Придністров'ям.

Що відомо про посилення Україною кордону в Одеській області

За словами виконуючого обов’язки директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Єгора Чикшеєва, облаштування фортифікаційних споруд є частиною триваючого будівництва військових об’єктів, розпочатого ще у 2022 році.

На території Одеської області запроектовано будівництво 54 об'єктів. Розміщення вказаних об'єктів та їх затвердження розглядається саме Генеральним штабом Збройних сил України... На сьогодні укладено 54 договори, на всі об'єкти виготовлено проєктно-кошторисну документацію та отримано позитивні експертні звіти, вже розпочато відповідні будівельні роботи, — зазначив Чикшеєв. Поширити

Він підкреслив, що з початку планувалось витратити на будівництво фортифікацій 2,9 млрд грн.

Однак відповідно до проведеної експертизи вартість робіт зменшилась на 300 млн і складає 2,6 млрд грн.

У той же час керівниця Об’єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталія Гуменюк зазначила, що реалізація проекту почалась після повномасштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.

За її словами, будівництво фортифікацій проводиться із урахуванням особливостей тактики ведення бойових дій в певній місцевості або за певних географічних умов.

Фортифікаційні споруди зводяться всюди, де є загрозливі ділянки на випадок імовірного просування ворога... Якщо говорити про Одеський регіон, це, звісно, і десантно-небезпечні ділянки з боку узбережжя. Тобто всі ділянки які позначені як такі сьогодні фортифікаційне укріплені. Там проведено комплекс заходів, який передбачає їхній захист, — пояснює Гуменюк. Поширити

Що відомо про посилення Україною кордону із невизнаною ПМР

Речниця ОСУВ “Одеси” підкреслила, що навіть за умови, коли Чорноморський флот РФ вдалось відтіснити у південно-східну частину Чорного моря, загроза з моря залишається.

Такі об'єкти існують вже з початку повномасштабного вторгнення і з поправкою на наш регіон, зокрема, Одеський, можемо зазначити що і той напрямок, який дуже бентежить наше населення - придністровський, потужне укріплений. Там облаштована охорона та оборона державного кордону, — запевнила Гуменюк. Поширити

Вона наголосила, що всі відповідні об'єкти на Одещині потребують підтримки, зміцнення через природні особливості місцевості.