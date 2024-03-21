Україна будує оборонні укріплення на кордоні із невизнаним Придністров'ям

На території Одеської області планується побудувати більше 50 фортифікаційних споруд, зокрема, на кордоні із невизнаним Придністров'ям.
Що відомо про посилення Україною кордону в Одеській області
За словами виконуючого обов’язки директора Департаменту капітального будівництва та дорожнього господарства Одеської ОВА Єгора Чикшеєва, облаштування фортифікаційних споруд є частиною триваючого будівництва військових об’єктів, розпочатого ще у 2022 році.
Він підкреслив, що з початку планувалось витратити на будівництво фортифікацій 2,9 млрд грн.
Однак відповідно до проведеної експертизи вартість робіт зменшилась на 300 млн і складає 2,6 млрд грн.
У той же час керівниця Об’єднаного пресцентру ОСУВ “Одеса” Наталія Гуменюк зазначила, що реалізація проекту почалась після повномасштабного вторгнення окупаційної армії РФ в Україну.
За її словами, будівництво фортифікацій проводиться із урахуванням особливостей тактики ведення бойових дій в певній місцевості або за певних географічних умов.
Що відомо про посилення Україною кордону із невизнаною ПМР
Речниця ОСУВ “Одеси” підкреслила, що навіть за умови, коли Чорноморський флот РФ вдалось відтіснити у південно-східну частину Чорного моря, загроза з моря залишається.
Вона наголосила, що всі відповідні об'єкти на Одещині потребують підтримки, зміцнення через природні особливості місцевості.
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