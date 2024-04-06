Прорив дамби у російському Орську. Рівень води став критичним, є загиблі
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Прорив дамби у російському Орську. Рівень води став критичним, є загиблі

потоп
Джерело:  online.ua

У російському Орську внаслідок прориву дамби евакуювали понад 200 осіб. Ткож росіяни заявили про трьох загиблих.

Яка ситуація в Орську після прориву дамби

Як повідомляють росЗМІ, як мінімум дві людини загинули в результаті прориву греблі. Хоча рятувальники перевіряють дані про третю можливу жертву води.

Згодом стало відомо про ще одного загиблого.

За даними, один із росіян ліз на дах і впав. Ще одне тіло загиблого було виявлено у дворі одного з будинків на вулиці Орджонікідзе.

Місцевий мер Василь Козупиця заявив , що станом на ранок 6 квітня рівень води в річці Урал став критичним і становить 9,27 м. Відео про те, як заливає водою Орськ, активно поширюють у мережі російські телеграм-канали.

Велика вода покине росіян не скоро: згідно з прогнозами екстрених служб, не раніше, ніж через 1,5-2 тижні. Через затоплення евакуювали 235 осіб (серед них 73 — діти).

Наразі в Орську вже підтоплено близько 2000 будинків у 95 населених пунктах. На думку Козупиці, може повністю змити водою стару частину міста.

Уже половина Старого міста підтоплена, практично до вулиці Орджонікідзе... Судячи з усього, Старе місто постраждає дуже серйозно, — заявив місцевий мер.

Що відомо про прорив дамби в Орську

5 квітня у російському Орську на території Оренбурзької області прорвало дамбу, під загрозою затоплення опинилась низка населених пунктів. 

Через загрозу паводку в регіоні запровадили режим надзвичайної ситуації, однак провели евакуацію мешканців виключно окремих вулиць.

 За даними на 5 квітня, у регіоні було підтоплено 1825 житлових будинків, 5 тис 242 присадибні ділянки у 95 населених пунктах.

За даними росЗМІ на греблі було два протікання, одне з яких встигли засипати. У деяких районах міста, за інформацією видання, відключено газ та електрику.

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