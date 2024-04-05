У Росії скаржаться на масований обстріл безпілотників. Особливістю цієї атаки було те, що серед атакованих міст були три, де розміщуються військові аеродроми з літаками.

Що відомо про “бавовну” на військових аеродромах РФ

Як відзвітувало Міноборони Росії, цієї ночі їх ППО нібито "збила" 53 безпілотники у таких регіонах:

над Ростовською областю — 44;

над Краснодарським краєм — 6;

над Саратовською областю — 1;

над Курською — 1;

над Бєлгородською — 1.

При цьому в трьох містах, серед зазначених вище російських регіонів, лунали вибухи саме там, де розміщуються аеродроми. А саме: Морозовськ Ростовської області, Єйськ у Краснодарському краї та Енгельс у Саратовській області.

Деталі атаки по російських аеродромах

У Ростовській області під атаку потрапив військовий аеродром в Морозовську. Влада регіону цього не підтверджувала. Але повідомили про приліт по підстанції та відключення світла.

Примітно, що це місто, розташоване на відстані близько 300 км від України, вночі першим потрапило під удар. Очевидці нарахували понад 60 вибухів. Зазначимо, що поруч із Морозовськом є військовий аеродром, де базується російський 559-й "гвардійський бомбардувальний авіаційний полк".

За даними з відкритих джерел, на цьому аеродромі також базуються фронтові бомбардувальники Су-24 та Су-24М.

В місті Єйськ Краснодарського краю, який знаходиться у 150 км від України, гучно було близько 03:00. Там нарахували щонайменше 10 вибухів. Крім гучних вибухів у Єйську чули також звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та військового містечка.

Зазначимо, що в західній частині міста знаходиться великий аеродром ВМФ РФ, де дислокується 959-й бомбардувальний авіаполк, який входить до складу 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії. Озброєння полку складається з фронтових бомбардувальників Су-24.

Аеродром у Єйську застосовують для виконання бойових завдань підрозділи тактичної авіації 4 армії ВПС РФ. Відомо, що авіація саме з цього аеродрому виконувала бомбардування Маріуполя.

У Саратівській області писали про вибухи в Енгельсі (відстань від України близько 700 км), де знаходиться база стратегічних бомбардувальників.

Зазначимо, що це основна база бомбардувальників і єдине у РФ місце базування стратегічних бомбардувальників Ту-160. На авіабазі з офіційною назвою "Енгельс-2" дислокуються 121-й гвардійський Севастопольський та 184-й важкі бомбардувальні авіаційні полки, які мають на озброєнні стратегічні бомбардувальники Ту-160 та Ту-95МС відповідно.

З початком російського вторгнення в Україну "Енгельс-2" став одним із російських аеродромів, що використовується для завдання ракетних ударів по території України.