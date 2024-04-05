Более 50 дронов. У Шойгу отчитались о деталях массовой атаки по аэродромам РФ

В России жалуются на массированный обстрел беспилотников. Особенностью этой атаки было то, что среди атакованных городов было три, где размещаются военные аэродромы с самолетами.

Что известно о "бавовне" на военных аэродромах РФ

Как отчиталось Минобороны России, этой ночью их ПВО якобы "сбило" 53 беспилотника в таких регионах:

над Ростовской областью — 44;

над Краснодарским краем — 6;

над Саратовской областью — 1;

над Курской — 1;

над Белгородской — 1.

При этом в трех городах, среди вышеуказанных российских регионов, раздавались взрывы именно там, где размещаются аэродромы. А именно: Морозовск Ростовской области, Ейск в Краснодарском крае и Энгельс в Саратовской области.

Детали атаки по российским аэродромам

В Ростовской области под атаку попал военный аэродром в Морозовске. Власти региона этого не подтверждали. Но сообщили о прилете по подстанции и отключении света.

Примечательно, что этот город, расположенный на расстоянии около 300 км от Украины, ночью первым попал под удар. Очевидцы насчитали более 60 взрывов. Отметим, что рядом с Морозовском находится военный аэродром, где базируется российский 559-й "гвардейский бомбардировочный авиационный полк".

По данным из открытых источников, на этом аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24 и Су-24М.

В городе Ейск Краснодарского края, который находится в 150 км от Украины, было около 03:00. Там насчитали по меньшей мере 10 взрывов. Кроме громких взрывов, в Ейске слышали также звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и военного городка.

Отметим, что в западной части города находится крупный аэродром ВМФ РФ, где дислоцируется 959-й бомбардировочный авиаполк, входящий в состав 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии. Вооружение полка состоит из фронтовых бомбардировщиков Су-24.

Аэродром в Ейске применяют для выполнения боевых задач подразделения тактической авиации 4 армии ВВС РФ. Известно, что авиация именно с этого аэродрома выполняла бомбардировки Мариуполя.

В Саратовской области писали о взрывах в Энгельсе (расстояние от Украины около 700 км), где находится база стратегических бомбардировщиков.

Отметим, что это основная база бомбардировщиков и единственное в РФ место базирования стратегических бомбардировщиков Ту-160. На авиабазе с официальным названием "Энгельс-2" дислоцируются 121-й гвардейский Севастопольский и 184-й тяжелые бомбардировочные авиационные полки, имеющие на вооружении стратегические бомбардировщики Ту-160 и Ту-95МС соответственно.

С началом российского вторжения в Украину "Энгельс-2" стал одним из российских аэродромов, который используется для нанесения ракетных ударов по территории Украины.