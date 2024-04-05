Дроны атаковали аэродромы в Ростовской и Саратовской областях РФ — видео
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Дроны атаковали аэродромы в Ростовской и Саратовской областях РФ — видео

атака
Читати українською
Источник:  online.ua

Россияне заявили об атаке дронов нескольких областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

Что известно об атаке дронов по военным аэродромам РФ

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев над Морозовским районом, якобы сбили более 40 воздушных целей, повреждена электроподстанция.

Местные Telegram-каналы пишут, что атаковали аэродром в Морозовске — там базируются вражеские бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Морозовск — военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Также взрывы раздавались в Энгельсе, где также аэродром, в Курске и Ейске (Краснодарский край).

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Также более 10 взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работает ПВО, — пишут местные паблики.

Как рассказали местные жители, взрывы были около 3 часов ночи. Также звуки выстрелов были в районе местного аэродрома.

Кроме громких хлопков также слышался звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.

В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования. При нем работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. В настоящее время этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется россиянами для атак на территории Украины.

ПС ВСУ уничтожили более 100 российских военных самолетов

По состоянию на апрель 2024 зафиксировано поражение 118 самолетов, принадлежавших российским оккупантам, в том числе двух самолетов А-50.

Так, 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

  • один транспортный самолет Ил-22,

  • 12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

  • два многоцелевых истребителя Су-35.

  • два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.

Большое количество уничтоженных самолетов стало возможным благодаря ликвидации А-50, объясняет спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Теперь российские пилоты получают меньше информации о радиолокационных станциях Сил обороны и средствах ПВО, поэтому уязвимы.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Дроны ГУР и СБУ поразили установку переработки нефти во время атаки по НПЗ в Татарстане
нпз
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Атака дронов по НПЗ в Татарстане стала одной из самых масштабных операций Украины — Reuters
дрон
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В Курске вспыхнул масштабный пожар после атаки дронов — видео
пожар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?