Россияне заявили об атаке дронов нескольких областей РФ. Взрывы раздавались в Энгельсе, где находится аэродром, в Курске, Морозовске и Ейске.

Что известно об атаке дронов по военным аэродромам РФ

Как сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев над Морозовским районом, якобы сбили более 40 воздушных целей, повреждена электроподстанция.

Местные Telegram-каналы пишут, что атаковали аэродром в Морозовске — там базируются вражеские бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Морозовск — военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

Также взрывы раздавались в Энгельсе, где также аэродром, в Курске и Ейске (Краснодарский край).

В Энгельсе находится военная авиабаза. Там базируются стратегические бомбардировщики дальней авиации Ту-160 и Ту-95МС, которые наносили удары по Украине.

Также более 10 взрывов раздалось над Ейском в Краснодарском крае, по предварительной информации над городом работает ПВО, — пишут местные паблики. Поделиться

Как рассказали местные жители, взрывы были около 3 часов ночи. Также звуки выстрелов были в районе местного аэродрома.

Кроме громких хлопков также слышался звук автоматных очередей в районе местного аэродрома и Военного городка.

В городе Ейск расположен аэродром совместного базирования. При нем работает 570 авиаремонтный завод Минобороны РФ. В настоящее время этот аэродром является одним из стратегически важных объектов, поскольку используется россиянами для атак на территории Украины.

ПС ВСУ уничтожили более 100 российских военных самолетов

По состоянию на апрель 2024 зафиксировано поражение 118 самолетов, принадлежавших российским оккупантам, в том числе двух самолетов А-50.

Так, 2 марта украинские войска сбили российский истребитель-бомбардировщик Су-34 на восточном направлении.

Утром 1 марта Силы обороны были ликвидированы еще одним вражеским истребителем Су-34 на востоке.

С начала 2024 года украинским воздушным силам удалось уничтожить 17 российских самолетов:

один транспортный самолет Ил-22,

12 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

два многоцелевых истребителя Су-35.

два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50.