Дрони атакували аеродроми у Ростовській та Саратовській областях РФ — відео

Росіяни заявили про атаку дронів декількох областей РФ. Вибухи лунали в Енгельсі, де є аеродром, у Курську, Морозовську та Єйську.

Що відомо про атаку дронів по військових аеродромах РФ

Як повідомив губернатор Ростовської області Василь Голубєв над Морозовським районом нібито збили більше 40 повітряних цілей, пошкоджена електропідстанція.

Місцеві Telegram-канали пишуть, що атакували аеродром у Морозовську — там базуються ворожі бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Морозовськ — військовий аеродром в Ростовській області РФ, розташований за 3 км на південний захід від міста Морозовська. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії ВПС РФ (в/ч 75392 Міністерства оборони РФ). На аеродромі базуються фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Також вибухи лунали в Енгельсі, де також є аеродром, у Курську та Єйську (Краснодарський край).

В Енгельсі знаходиться військова авіабаза. Там базуються стратегічні бомбардувальники дальньої авіації Ту-160 та Ту-95МС, які завдавали ударів по Україні.

Також понад 10 вибухів пролунало над Єйськом у Краснодарському краї, за попередньою інформацією над містом працює ППО, — пишуть місцеві пабліки. Поширити

Як розповіли місцеві жителі, вибухи були близько 3 години ночі. Також звуки пострілів були в районі місцевого аеродрому.

Крім гучних хлопків також було чути звук автоматних черг у районі місцевого аеродрому та Військового містечка.

У місті Єйськ розташований аеродром спільного базування. При ньому працює 570 авіаремонтний завод Міноборони РФ. На цей час цей аеродром є одним зі стратегічно важливих об'єктів, оскільки використовується росіянами для атак на території України.

ПС ЗСУ знищили понад 100 російських військових літаків

Станом на квітень 2024 року зафіксовано ураження 118 літаків, що належали російським окупантам, зокрема двох літаків А-50.

Так, 2 березня українські війська збили російський винищувач-бомбардувальник Су-34 на східному напрямку.

Вранці 1 березня Сили оборони ліквідували ще один ворожий винищувач Су-34 на сході.

Від початку 2024 року українським Повітряним силам вдалося знищити 17 російських літаків:

один транспортний літак Іл-22,

12 винищувачів-бомбардувальників Су-34.

два багатоцільових винищувача Су-35.

два літаки далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50.