РФ распространяет фейки о подрыве Украиной дамбы ДнепроГЭС — ЦПД

Перед ударом по ДнепроГЭС РФ распространяла фейк о подготовке к подрыву дамбы

Как сообщает ЦПИ, еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.

Мол, украинцы сами собираются взорвать дамбу во время весеннего половодья, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно больше, — отмечают в ЦПИ. Поделиться

В Центре подчеркивают, что враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения.

В настоящее время угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.