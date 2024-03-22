РФ распространяет фейки о подрыве Украиной дамбы ДнепроГЭС — ЦПД

Российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.
Перед ударом по ДнепроГЭС РФ распространяла фейк о подготовке к подрыву дамбы
Как сообщает ЦПИ, еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.
В Центре подчеркивают, что враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения.
В настоящее время угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.
РФ ударила по Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.
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