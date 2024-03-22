РФ распространяет фейки о подрыве Украиной дамбы ДнепроГЭС — ЦПД
Категория
Украина
Дата публикации

РФ распространяет фейки о подрыве Украиной дамбы ДнепроГЭС — ЦПД

ЦПД
ДнепроГЭС
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Российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.

Перед ударом по ДнепроГЭС РФ распространяла фейк о подготовке к подрыву дамбы

Как сообщает ЦПИ, еще до удара по ДнепроГЭС российские пропагандистские паблики начали распространять информацию о подготовке к подрыву дамбы украинскими спецслужбами.

Мол, украинцы сами собираются взорвать дамбу во время весеннего половодья, чтобы количество жертв среди гражданского населения было как можно больше, — отмечают в ЦПИ.

В Центре подчеркивают, что враг продолжает попытки посеять панику фейками о прорыве дамбы. Этот эффект пытаются усилить публикацией материалов о подрыве дамбы ДнепроГЭС красной армией и армией Третьего Рейха во время отступления из Запорожья в годы Второй мировой, что привело к очень большим жертвам среди мирного населения.

В настоящее время угрозы прорыва дамбы ДнепроГЭС нет.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина — ул. Сечи — ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

Кроме этого, глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота сообщил, что по ДнепроГЭС были нанесены два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2.

На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2, — заявил глава "Укргидроэнерго" Игорь Сирота.

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