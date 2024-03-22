ДнепроГЭС в критическом состоянии после прямых попаданий РФ — глава Укргидроэнерго
Категория
Украина
Дата публикации

ДнепроГЭС в критическом состоянии после прямых попаданий РФ — глава Укргидроэнерго

ДнепроГЭС
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Источник:  Радио Свобода

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она серьезно повреждена.

В Укргидроэнерго озвучили последствия после атаки РФ по ДнепроГЭС

На сегодняшний день есть то, что мы теряем станцию. ГЭС-2 под угрозой, не знаем, в каком объеме и с какой мощности она сможет работать. Именно из-за попадания, потому что две ракеты прилетели прямым попаданием по ГЭС-2.

Игорь Сирота

Игорь Сирота

Глава "Укргидроэнерго

По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.

То есть, ГЭС-2 в критическом состоянии, ГЭС-1 тоже сейчас не работает. Поэтому мы предпринимаем все меры, чтобы, скажем, поднимать затворы и срабатывать воду, поэтому, к сожалению, через станцию мы не сможем прорабатывать эту воду, заявил Сирота.

РФ ударила по Днепровской ГЭС

ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район. Учитывайте эту информацию при планировании своего маршрута, - заявляют в местной полиции.

В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще восемь получили ранения.

Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.

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