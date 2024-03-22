ДнепроГЭС в критическом состоянии после прямых попаданий РФ — глава Укргидроэнерго

В Запорожье по ДнепроГЭС было два прямых попадания — в ГЭС-1 и ГЭС-2. Пока неизвестно, удастся ли восстановить ГЭС-2, поскольку она серьезно повреждена.
В Укргидроэнерго озвучили последствия после атаки РФ по ДнепроГЭС
По его словам, одна ракета прилетела по подкрановым балкам и попала в опору.
РФ ударила по Днепровской ГЭС
ДнепроГЭС в Запорожье была атакована россиянами 22 марта. Там вспыхнул пожар. Из-за обстрелов города движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
В результате удара по Запорожью погиб один человек, еще восемь получили ранения.
Поэтому на Запорожской АЭС есть угроза блекаута, обесточена линия в ЗАЭС.
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