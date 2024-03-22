ДніпроГЕС у критичному стані після прямих влучань РФ — глава Укргідроенерго
Категорія
Україна
Дата публікації

ДніпроГЕС у критичному стані після прямих влучань РФ — глава Укргідроенерго

гес
Джерело:  Радіо Свобода

У Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно.

В Укргідроенерго озвучили наслідки після атаки РФ по ДніпроГЕС

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2.

Ігор Сирота

Ігор Сирота

Голова "Укргідроенерго

За його словами, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору.

Тобто ГЕС-2 в критичному стані, ГЕС-1 теж зараз не працює. Тому ми робимо всі заходи, щоб, скажімо, піднімати затвори і спрацьовувати воду, тому, на жаль, через станцію ми не зможемо пропрацьовувати цю воду, — заявив Сирота.

РФ вдарила по Дніпровській ГЕС

ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна − вул. Січі − вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Враховуйте цю інформацію під час планування свого маршруту, — заявляють в місцевій поліції.

Внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.

Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.

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