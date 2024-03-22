ДніпроГЕС у критичному стані після прямих влучань РФ — глава Укргідроенерго

У Запоріжжі по ДніпроГЕС було два прямих влучання — в ГЕС-1 і ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити ГЕС-2, оскільки вона пошкоджена серйозно.
В Укргідроенерго озвучили наслідки після атаки РФ по ДніпроГЕС
За його словами, одна ракета прилетіла по підкранових балках і попала в опору.
РФ вдарила по Дніпровській ГЕС
ДніпроГЕС у Запоріжжі була атакована росіянами 22 березня. Там спалахнула пожежа. Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.
Внаслідок удару по Запоріжжю загинула одна людина, ще восьмеро отримали поранення.
Через це на Запорізькій АЕС є загроза блекауту, знеструмлено лінію до ЗАЕС.
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