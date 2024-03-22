ДніпроГЕС у критичному стані після прямих влучань РФ — глава Укргідроенерго

На сьогодні є те, що ми втрачаємо станцію. ГЕС-2 під загрозою, не знаємо, в якому об'ємі та з якої потужності вона зможе працювати.Саме через влучання, тому що дві ракети прилетіли прямим попаданням по ГЕС-2.