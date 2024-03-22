ЗАЕС опинилася на межі блекауту після ударів Росії
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗАЕС опинилася на межі блекауту після ударів Росії

НАЕК "Енергоатом"
ЗАЕС

На тлі масштабної атаки РФ на Україну вночі 22 березня Запорізька АЕС вчергове опинилася на межі блекауту. Про це попереджає.

Що відомо про ситуацію на ЗАЕС 22 березня

Як зазначає пресслужба НАЕК "Енергоатом", о 05:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська».

Що важливо розуміти, саме вона з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України.

Наразі найбільша у Європі атомна електростанція зʼєднана з українською енергосистемою лише лінією електропередачі ПЛ-330кВ «Запорізька ТЕС — Феросплавна».

Варто також звернути увагу на те, що лише нещодавно цю лінію полагодили силами українських енергетиків, адже вона була несправна протягом тривалого часу через пошкодження внаслідок чергового російського обстрілу.

На ЗАЕС можлива аварійна ситуація

У НАЕК "Енергоатом" вкотре попереджають, що дії та атаки російських загарбників можуть незабаром призвести до аварійної ситуації.

Що важливо розуміти, це станеться, якщо відключиться остання лінія звʼязку з вітчизняною енергомережею.

ЗАЕС опиниться в черговому блекауті, що є важким порушенням умов безпечної експлуатації станції, — наголосив очільник Енергоатома Петро Котін.

Він знову вимагає, щоб Росія негайно повернула ЗАЕС під повний контроль України, її законного оператора — Енергоатома.

Як уже згадувалося раніше, протягом останніх двох років повномасштабної війни РФ проти України Запорізька АЕС вже пережила 8 повних блекаутів та один частковий — із запуском аварійних дизель-генераторів і систем безпеки.

У разі їх відмови це загрожує розвитком ядерної та радіаційної аварії.

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