У кількох містах України немає світла через масштабну атаку РФ

Російські війська 22 березня завдали масованого комбінованого удару по Україні. Ця атака стала одним із наймасштабніших обстрілів по енергетиці, кілька міст залишилися без світла, введені аварійні графік.

Що відомо про наслідки обстрілу 22 березня

Харків

Окупанти здійснили більше 15 ударів по обʼєктах енергетики Харкова. Місто фактично повністю без світла.

Мер Харкова Ігор Терехов зазначив, що через знеструмлення насосних підстанцій, у місті вже спостерігаються проблеми з водопостачанням.

Також вранці на маршрути не вийде електротранспорт — перевезення здійснюватимуть автобуси за схемою блекауту, — зазначив він. Поширити

Крім того, наразі в місті не працюють лінії ДСНС — 101 та 112.

У звʼязку з чим прошу всіх звертатися за номерами 1562, додав Терехов.

До того ж, через масовану ракетну атаку по місту метрополітен наразі працює виключно у якості укриття.

Дніпро та Кривий Ріг

В Дніпрі через прильоти в деяких районах зникло світло.тОкрім того, окупанти здійснили комбінований удар ракетами та "шахедами" також по Кривому Рогу Дніпропетровської області.

Є влучання в об'єкти критичної інфраструктури. У місті запроваджено графіки аварійних відключень. Лікарні та інші об'єкти інфраструктури, де це можливо, переведені на генератори. Найголовніше — без втрат та постраждалих, — констатував глава Ради оборрони Кривого Рогу Олександр Вілкул. Поширити

Кам'янське

Подібна ситуація і у Кам'янському Днепропетровської області. Через ворожу атаку більша частина міста знеструмлена.

Наразі відключені обʼєкти водо- та теплопостачання.Зупинено рух трамваїв.

У зв‘язку із ситуацією 22 березня заклади загальної середньої освіти міста працюють в дистанційному режимі. Заклади дошкільної освіти працюють до 12:00 години.

Запоріжжя та область

Під масовану атаку росіян потрапило і Запоріжжя. Ворог наніс по місту 12 ракетних ударів.

Масована ракетна атака по Запоріжжю. Росіяни нанесли 12 ракетних ударів. Попередньо 7 будинків зруйновано, 35 — пошкоджено. Є поранені, кількість постраждалих уточнюємо Іван Федоров Голова Запорізької ОВА

Через обстріли міста рух автодорожнім переїздом греблі Дніпровської ГЕС повністю обмежено.

Рух здійснюється через Арковий міст о. Хортиця (вул. Сергія Тюленіна — вул. Січі — вул. Таганська). А також, через Нові мости та Хортицький район. Крім того, наразі Запорізька АЕС перебуває на межі блекауту.

Сьогодні, 22 березня 2024 року, під час масштабної ракетної атаки на Україну о 5:10 ранку відключилася зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ «Дніпровська», що з'єднує тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, — повідомили у "Енергоатомі". Поширити

Сумська область

У Сумській області внаслідок ракетних ударів по об'єктам енергосистеми України тимчасово введені графіки аварійних відключень.

Як зазначають у Сумській ОВА мова йде про три райони регіону — населені пункти Сумського, Конотопського та Шосткинського районів.

Працюють пункти незламності, де можна зарядити телефон, інші гаджети, скористатись інтернетом. Енергетики працюють над відновленням електропостачання, — додають в адміністрації. Поширити

Хмельницький та область

Ворог вчергове завдав удару і по Хмельницькій області. В самому Хмельницькому є пошкодження обʼєктів інфраструктури, вже відомо про жертв та постраждалих.

Є пошкодження житлових будинків. Є загиблі і постраждалі серед цивільних.

Вінницька область

На Вінниччині російські окупанти використовували гібридну тактику БПЛА та крилатих ракет.

Є влучення до об'єкту критичної інфраструктури, — розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов. Поширити

Львівська область

Під час атаки РФ у Львівській області ворожий безпілотник влучив в енергетичну інфраструктуру.

Під час повітряної тривоги безпілотник окупантів влучив в обʼєкт енергетичної інфраструктури на Стрийщині. Почалася пожежа. Зараз її гасять вогнеборці. Станом на цю годину (7:09) інформації про постраждалих не надходило, розповів голова ОВА Максим Козицький.

Крім того, за його словами, у Золочівському районі почалася пожежа у лісовому масиві.

Івано-Франківська область

Під час повітряної тривоги пролунали вибухи на Прикарпатті. Регіон окупанти атакували як дронами, так і ракетами, без влучань та постраждалих не обійшлося.

Є влучання по об’єкту критичної інфраструктури.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина.

Внаслідок атаки РФ є жертви серед мирних українців

Попередньо відомо, що у Запоріжжі один загиблий і попередньо вісім поранених.

Також радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко оприлюднив у мережі світлину з палаючим транспортним засобом і написав, що "російська ракета влучила в тролейбус, що рухався через дамбу".

Як йому вдалося дізнатися, в тролейбусі були цивільні українці.

Точна кількість жертв наразі невідома.