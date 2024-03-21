Сили ППО знищили 31 російську ракету під час атаки на Київ

Сили протиповітряної оборони під час російської масованої ракетної атаки на Київ знищили всі ракети, серед них «Іскандер-М» та «Кинджал».
Результати роботи ППО
У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 21 березня росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса.
Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — Київ.
До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.
Ракетна атака на Київ 21 березня: що відомо
КМВА повідомляє, що внаслідок ракетної атаки у Києві відомо про 12 поранених.
Також є пошкодження у кількох районах столиці. За попередніми даними:
Подільський район:
падіння уламків на територію нежитлової забудови;
загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;
інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася;
займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.
Шевченківський район:
пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;
ліквідовано загоряння трьох автомобілів;
падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;
вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;
загоряння приватного житлового будинку.
Святошинський район:
інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася;
зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку — падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;
загоряння авто ліквідовано;
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