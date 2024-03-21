Сили ППО знищили 31 російську ракету під час атаки на Київ
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО знищили 31 російську ракету під час атаки на Київ

Повітряні Сили ЗСУ
ППО

Сили протиповітряної оборони під час російської масованої ракетної атаки на Київ знищили всі ракети, серед них «Іскандер-М» та «Кинджал».

Результати роботи ППО

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 21 березня росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса.

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — Київ.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині!

Ракетна атака на Київ 21 березня: що відомо

КМВА повідомляє, що внаслідок ракетної атаки у Києві відомо про 12 поранених.

Також є пошкодження у кількох районах столиці. За попередніми даними:

Подільський район:

  • падіння уламків на територію нежитлової забудови;

  • загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;

  • інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася;

  • займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

Шевченківський район:

  • пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;

  • ліквідовано загоряння трьох автомобілів;

  • падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;

  • вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;

  • загоряння приватного житлового будинку.

Святошинський район:

  • інформація щодо пошкодження будівлю дошкільного навчального закладу не підтвердилася;

  • зафіксовано пошкодження багатоповерхового житлового будинку — падіння уламків на 4-й поверх 9-ти поверхового, вибуховою хвилею вибиті вікна;

  • загоряння авто ліквідовано;

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