Сили ППО знищили 31 російську ракету під час атаки на Київ

Сили протиповітряної оборони під час російської масованої ракетної атаки на Київ знищили всі ракети, серед них «Іскандер-М» та «Кинджал».

Результати роботи ППО

У Повітряних силах повідомляють, що у ніч на 21 березня росіяни атакували двома балістичними/аеробалістичними ракетами «Іскандер-М» ( KN-23) /Х-47М2 «Кинджал», а також 29-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з Волгодонська та Енгельса.

Ракети заходили з півночі, основний напрямок удару — Київ.

До відбиття повітряного нападу залучили зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі Сил оборони України.

В результаті успішної бойової роботи усі ворожі ракети були збиті на Київщині! Поширити

Ракетна атака на Київ 21 березня: що відомо

КМВА повідомляє, що внаслідок ракетної атаки у Києві відомо про 12 поранених.

Також є пошкодження у кількох районах столиці. За попередніми даними:

Подільський район:

падіння уламків на територію нежитлової забудови;

загоряння на трансформаторній підстанції, пожежу ліквідовано на площі 200 м. кв.;

інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася;

займання на даху нежитлової двоповерхової будівлі, пожежу ліквідовано.

Шевченківський район:

пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, вибуховою хвилею вибиті вікна, зафіксовано загорянням квартири; проводиться евакуація мешканців з будинку;

ліквідовано загоряння трьох автомобілів;

падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками, без негативних наслідків;

вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон багатоквартирного будинку;

загоряння приватного житлового будинку.

Святошинський район: