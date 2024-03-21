РФ атакувала ракетами Київ. Постраждало понад 10 людей, у двох районах виникли пожежі

21 березня Росія атакувала Київ балістикою. Наразі відомо про падіння уламків в трьох районах столиці: пошкоджено будинки, дитсадок, палають автівки.

Що відомо про постраждалих та наслідки після атаки РФ на Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, У Святошинському районі зафіксовано падіння уламків ракети на приміщення дитсадка.

Також повідомляється про падіння уламків на житловий будинок. Попередньо ударною хвилею вибило вікна у двох дев'ятиповерхівках.

Також повідомляють про пошкоджені авто.

У Шевченківському районі палають автівки. Також пошкоджено уламками житловий будинок — пожежа у квартирі. Крім того, за попередньою інформацією, є загоряння на території дитячого садочку.

У Шевченківському районі, де горить квартира, відбувається евакуація мешканців будинку.У деяких будинках вибуховими хвилями пошкоджено вікна.

Падіння уламків на територію житлової забудови між дитячим садком та житловими будинками — без негативних наслідків. Є загоряння приватного житлового будинку.

У Подільському районі уламки ракети впали на територію двох підприємств. Також палає дах житлового будинку. Є загоряння в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі.

За даними КМВА, інформація щодо падіння уламків на дах житлового будинку із подальшим загорянням не підтвердилася. Пожежу в трансформаторній підстанції та у двоповерховій нежитловій будівлі ліквідова

Наразі відомо, що внаслідок ракетного удару в Києві постраждало 12 осіб. Інформації стосовно загиблих немає.

Скільки ракет запустила РФ по Україні 21 березня

У ніч на 21 березня російські окупанти атакували Україну двома балістичними ракетами — «Іскандер-М» (KN-23), Х-47М2 «Кинджал», а ще 29-ма крилатими ракетами Х-101 / Х-555 із 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Їх випустили з Волгодонська та Енгельса.

Силам ППО вдалося збити всі ракети: як балістичні, так і крилаті. Основним напрямком удару був Київ. Ракети заходили з півночі. Загалом усі цілі збили над столицею та Київщиною, — повідомили в ПС. Поширити

До відбиття атаки залучали зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.