Армія РФ завдала авіаудару по будинку в Донецькій області. Є загиблі та поранена

Російські окупаційні війська у середу, 20 березня, завдали авіаційного удару по селу в Донецькій області. Є загиблі та поранена.

Росія завдала авіаудару по будинку в Донецькій області

У Максимівці Вугледарської громади війська РФ влучили авіабомбою в приватний будинок. Під завалами рятувальники знайшли тіла двох чоловіків 1964 і 1975 років народження. 72-річна жінка дістала поранення. Постраждалу госпіталізували.

За його словами, рятувальну операцію на місці атаки завершено.

Попередні атаки армії РФ по Донеччині

10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.

19 березня російські війська обстріляли Селидове Донецької області. Внаслідок обстрілу поранення отримали четверо людей.

Як зазначається, окупанти атакували приватний сектор населеного пункту з використанням зенітно-ракетного комплексу "С-300".