Росія обстріляла Добропілля та Часів Яр на Донеччині. Загинуло троє людей

Російські окупанти атакували Добропілля і Часів Яр у Донецькій області. Там загинули три людини.
Армія РФ атакувала Донеччину
Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уночі 10 березня росіяни атакували ударними дронами Добропілля, а на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.
Також пошкоджені дві адміністративні будівлі й два приватні будинки.
Зранку окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр, через що загинув 66-річний чоловік.
У Мирнограді через російський обстріл збільшилася кількість постраждалих. Поранення дістали 12 людей, серед яких підліток. Пошкоджені девʼять багатоповерхівок і 27 автівок.
У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджені декілька приватних будинків. Під вогнем були околиці Костянтинівської громади.
Тим часом у Торецьку Бахмутського районі пошкоджені дві багатоповерхівки і адмінбудівля, у Залізному — дві двоповерхівки, у Часовоярській громаді — девʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки, промислова будівля, у Сіверську — будинок і дві нежитлові споруди.
Що цьому передувало
Вночі 10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.
Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.
Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.
Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.
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