Росія обстріляла Добропілля та Часів Яр на Донеччині. Загинуло троє людей
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія обстріляла Добропілля та Часів Яр на Донеччині. Загинуло троє людей

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
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Російські окупанти атакували Добропілля і Часів Яр у Донецькій області. Там загинули три людини.

Армія РФ атакувала Донеччину

Як повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін уночі 10 березня росіяни атакували ударними дронами Добропілля, а на ранок рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла двох людей.

Також пошкоджені дві адміністративні будівлі й два приватні будинки.

Зранку окупанти обстріляли з артилерії Часів Яр, через що загинув 66-річний чоловік.

У Мирнограді через російський обстріл збільшилася кількість постраждалих. Поранення дістали 12 людей, серед яких підліток. Пошкоджені девʼять багатоповерхівок і 27 автівок.

У Тернах Лиманської громади повторно пошкоджені декілька приватних будинків. Під вогнем були околиці Костянтинівської громади.

Тим часом у Торецьку Бахмутського районі пошкоджені дві багатоповерхівки і адмінбудівля, у Залізному — дві двоповерхівки, у Часовоярській громаді — девʼять приватних будинків, дві багатоповерхівки, промислова будівля, у Сіверську — будинок і дві нежитлові споруди.

Що цьому передувало

Вночі 10 березня російські окупанти вдарили по Мирнограду Донецької області. Місцева влада повідомляла, що загарбники застосували зенітні ракети С-300. Проте військові стверджують, що це були новітні російські авіабомби.

Внаслідок російської атаки були пошкоджені багатоквартирні будинки та автомобілі. Спочатку було відомо про дев'ятьох постраждалих, а пізніше прокуратура заявила, що кількість поранених виросла до 11.

Серед травмованих внаслідок обстрілу Мирнограда є 16-річний підліток.

Російські окупанти щоденно обстрілюють міста й села регіону, через що кожного дня є поранені або загиблі.

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Вадим Філашкін / Донецька ОВА
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