Російська армія ракетами атакувала Мирноград. Поранено 10 цивільних

Вночі 10 березня російські окупаційні війська трьома ракетами вдарили по Мирнограду. Десятеро людей поранені, трьох з них ушпиталили.

Що відомо про обстріл Росією Мирнограда

Як повідомив виконувач обов'язків Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк.

Три ракетних влучання. Три воронки в одному місці в радіусі 20 метрів. Сильно пошкоджені десять житлових багатоповерхових будинків. Один під'їзд дев'ятиповерхівки має пошкодження такі, що для житла непридатний, потребує капітального відновлення, — розказав Третяк. Поширити

Третяк уточнив, що поранені десять осіб цивільного населення — мешканці будинків. Госпіталізували трьох людей, одного з них до Покровська.

Також за його інформацією, через ракетний удар була відключена котельня. Без опалення залишились 2 088 абонентів. Наразі ремонтні бригади вже частково відновили подачу тепла.

Також пошкоджень зазнала теплотраса та колектор. Фахівці встановлюють ступінь пошкоджень та необхідні ремонтні роботи.

За інформацією начальника Донецької ОВА Вадима Філашкіна, армія РФ вдарила по Мирнограду трьома ракетами "С-300", серед поранених людей є підліток. Також ракетним ударом пошкоджені 27 автівок.

Що відомо про атаку РФ на Україну 10 березня

Нагадаємо, пізно ввечері 9 березня в кількох областях України оголосили повітряну тривогу через фіксацію запуску російськими загарбниками дронів-камікадзе типу "Шахед".

Близько одинадцятої вечора стало відомо про роботу ППО в Одесі, де також пролунали вибухи.Також повідомлялося про звуки вибухів у Снігурівці Миколаївської області. Пізніше начальник Снігурівської МВА Іван Кухта розповів, що в області було пошкоджено лінії електропередач (ЛЕП) у Павлівському сільському старостинському окрузі. В результаті можливі відключення світла у довколишніх селах.

Окрім цього на Дніпропетровщині ракета влучила по підприємству, постраждав 58-річний чоловік.

Наші військові у ніч проти 10 березня збили 35 із 39 ударних дронів типу "Шахед", які російська армія застосувала для атаки по Україні.