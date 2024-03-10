Российская армия ракетами атаковала Мирноград. Ранены 10 гражданских

Ночью 10 марта русские оккупационные войска тремя ракетами ударили по Мирнограду. Десять человек ранены, трое из них госпитализированы.

Что известно об обстреле Россией Мирнограда

Как сообщил исполняющий обязанности Мирноградской городской военной администрации Юрий Третяк.

Три ракетных попадания. Три воронки в одном месте в радиусе 20 метров. Сильно повреждены десять жилых многоэтажных домов. Один подъезд девятиэтажки имеет повреждения, которые для жилья непригодны, нуждается в капитальном восстановлении, — рассказал Третяк. Поделиться

Третьяк уточнил, что ранены десять человек гражданского населения — жители домов. Госпитализировали трех человек, одного из них в Покровск.

Также по его информации, из-за ракетного удара была отключена котельная. Без отопления осталось 2 088 абонентов. Ремонтные бригады уже частично возобновили подачу тепла.

Также повреждения получила теплотрасса и коллектор. Специалисты устанавливают степень повреждений и необходимые ремонтные работы.

По информации начальника Донецкой ОВА Вадима Филашкина, армия РФ ударила по Мирнограду тремя ракетами "С-300", среди раненых людей есть подросток. Также ракетным ударом повреждены 27 автомобилей.

Что известно об атаке РФ на Украину 10 марта

Напомним, поздно вечером 9 марта в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу из-за фиксации запуска российскими захватчиками дронов-камикадзе типа "Шахед".

Около одиннадцати вечера стало известно о работе ПВО в Одессе, где также прогремели взрывы. Также сообщалось о звуках взрывов в Снегиревке Николаевской области. Позже начальник Снигиревской МВА Иван Кухта рассказал, что в области были повреждены линии электропередач (ЛЭП) в Павловском сельском старостинском округе. В результате возможны отключения света в близлежащих деревнях.

Кроме этого на Днепропетровщине ракета попала по предприятию, пострадал 58-летний мужчина.

Наши военные в ночь на 10 марта сбили 35 из 39 ударных дронов типа "Шахед", которые российская армия применила для атаки по Украине.