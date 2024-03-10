Россия обстреляла Доброполье и Времен Яр в Донецкой области. Погибли три человека

Российские оккупанты атаковали Доброполье и Часов Яр в Донецкой области. Там погибли три человека.
Армия РФ атаковала Донбасс
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин ночью 10 марта россияне атаковали ударными дронами Доброполья, а к утру спасатели достали из-под завалов дома тела двух человек.
Также повреждены два административных здания и два частных дома.
Утром оккупанты обстреляли из артиллерии Времен Яр, из-за чего погиб 66-летний мужчина.
В Мирнограде из-за российских обстрелов увеличилось количество пострадавших. Ранения получили 12 человек, среди которых подросток. Повреждены девять многоэтажек и 27 автомобилей.
В Тернах Лиманского общества повторно повреждены несколько частных домов. Под огнем были окрестности Константиновской общины.
Тем временем в Торецке Бахмутского района повреждены две многоэтажки и админздание, в Железном — две двухэтажки, в Часовоярской общине — девять частных домов, два многоэтажки, промышленное здание, в Северском — дом и два нежилых сооружения.
Что этому предшествовало
Ночью 10 марта российские оккупанты ударили по Мирнограду Донецкой области. Местные власти сообщали, что захватчики применили зенитные ракеты С-300. Однако военные утверждают, что это были новейшие российские авиабомбы.
В результате российской атаки были повреждены многоквартирные дома и автомобили. Сначала было известно о девяти пострадавших, а позже прокуратура заявила, что количество раненых выросло до 11.
Среди травмированных в результате обстрела Мирнограда есть 16-летний подросток.
Российские оккупанты ежедневно обстреливают города и села региона, из-за чего каждый день ранены или погибли.
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