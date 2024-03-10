При виконанні бойового завдання на Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко
Категорія
Україна
Дата публікації

При виконанні бойового завдання на Донеччині загинув пілот-винищувач Андрій Ткаченко

Ткаченко
Джерело:  Суспільне

У небі над Донеччиною 8 березня провів свій останній бій досвідчений пілот-винищувач, майор Андрій Ткаченко з Івано-Франківська.

На фронті загинув український льотчик Андрій Ткаченко

Майор Повітряних сил ЗСУ Ткаченко втратив життя при виконанні бойового завдання.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці представник Пласту Юрій Юзич.

З юнацтва належав до гуртка "Орлани" в 61 куреня. Пройшов чудовий пластовий вишкіл, здобувши ступінь пластуна-розвідувача, що передбачало багато таборів, змагів та вишколів. Серед іншого — національний пластовий летунський табір "Чота Крилатих.

У 2008 році Андрій Ткаченко вступив у Харківський національний університет Повітряних сил імені Івана Кожедуба. Закінчив навчання у 2012 році.

Перші самостійні польоти на літаку Л-39 здійснив у жовтні 2009 року. Був досвідченим у стрибках із парашутом. Військову службу проходив у Івано-Франківську, Харкові, відтак знову повернувся в Івано-Франківськ. Виконував бойові завдання під час АТО й ООС.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну пілот-винищувач Андрій Ткаченко виконував бойові завдання на сході й півдні країни.

Андрій Ткаченко
facebook.com

На Facebook-сторінці Самбірського пласту повідомили, що Андрій Ткаченко народився у Самборі 10 грудня 1990 року. Там провів дитинство та юність.

Андрій Ткаченко загинув 8 березня 2024 року. Його поховають в Івано-Франківську, де льотчик проживав із сім’єю.

У нього залишилися батьки, старший брат, дружина та шестирічний син.

Загинув льотчик Владислав Риков

Про загибель пілота повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

На рахунку Владислава Рикова було 385 бойових вильотів.

Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих, — написав Лазаренко.

Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом. Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!

Владислав Риков був льотчиком Су-25. У нього залишилась дружина та маленька донька.

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