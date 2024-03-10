При выполнении боевого задания в Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

В небе над Донбасом 8 марта провел свой последний бой опытный пилот-истребитель, майор Андрей Ткаченко из Ивано-Франковска.
На фронте погиб украинский лётчик Андрей Ткаченко
Майор Воздушных сил ВСУ Ткаченко лишился жизни при выполнении боевой задачи.
Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Пласта Юрий Юзич.
С юношества принадлежал к кружку "Орланы" в 61 курене. Прошла отличная пластовая выучка, получив степень пластуна-изыскателя, что предусматривало много лагерей, соревнований и обучений. Среди прочего — национальный пластовый летунский лагерь "Чота Крылатых.
В 2008 году Андрей Ткаченко поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил обучение в 2012 году.
После полномасштабного вторжения РФ в Украину пилот-истребитель Андрей Ткаченко выполнял боевые задания на востоке и юге страны.
На Facebook-странице Самборского пласта сообщили, что Андрей Ткаченко родился в Самборе 10 декабря 1990 года. Там он провел детство и юность.
Андрей Ткаченко погиб 8 марта 2024 года. Его похоронят в Ивано-Франковске, где лётчик проживал с семьей.
У него остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.
Погиб лётчик Владислав Рыков
О гибели пилота сообщил его собрат, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.
На счету Владислава Рыкова было 385 боевых вылетов.
Это был лучший лётчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих, — написал Лазаренко.
Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе. Власть мало кто знал, но его историю я расскажу со временем, потому что о таких людях нужно знать и помнить — он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!
Владислав Рыков был лётчиком Су-25. У него осталась жена и маленькая дочь.
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