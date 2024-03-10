При выполнении боевого задания в Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко
Категория
Украина
Дата публикации

При выполнении боевого задания в Донецкой области погиб пилот-истребитель Андрей Ткаченко

Ткаченко
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Источник:  Суспільне

В небе над Донбасом 8 марта провел свой последний бой опытный пилот-истребитель, майор Андрей Ткаченко из Ивано-Франковска.

На фронте погиб украинский лётчик Андрей Ткаченко

Майор Воздушных сил ВСУ Ткаченко лишился жизни при выполнении боевой задачи.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель Пласта Юрий Юзич.

С юношества принадлежал к кружку "Орланы" в 61 курене. Прошла отличная пластовая выучка, получив степень пластуна-изыскателя, что предусматривало много лагерей, соревнований и обучений. Среди прочего — национальный пластовый летунский лагерь "Чота Крылатых.

В 2008 году Андрей Ткаченко поступил в Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба. Окончил обучение в 2012 году.

Первые самостоятельные полеты на самолете Л-39 совершил в октябре 2009 года. Был опытным в прыжках с парашютом. Военную службу проходил в Ивано-Франковске, Харькове, затем снова вернулся в Ивано-Франковск. Выполнял боевые задания во время АТО и ООС.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину пилот-истребитель Андрей Ткаченко выполнял боевые задания на востоке и юге страны.

Андрей Ткаченко
facebook.com

На Facebook-странице Самборского пласта сообщили, что Андрей Ткаченко родился в Самборе 10 декабря 1990 года. Там он провел детство и юность.

Андрей Ткаченко погиб 8 марта 2024 года. Его похоронят в Ивано-Франковске, где лётчик проживал с семьей.

У него остались родители, старший брат, жена и шестилетний сын.

Погиб лётчик Владислав Рыков

О гибели пилота сообщил его собрат, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

На счету Владислава Рыкова было 385 боевых вылетов.

Это был лучший лётчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих, — написал Лазаренко.

Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе. Власть мало кто знал, но его историю я расскажу со временем, потому что о таких людях нужно знать и помнить — он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!

Владислав Рыков был лётчиком Су-25. У него осталась жена и маленькая дочь.

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