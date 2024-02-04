На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

Александр Белоконь
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Источник:  online.ua

Во время боевых действий в развязанной Россией преступной войне против Украины погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен Украины Александр Белоконь.

Что известно о достижениях и рекордах Александра Белоконя

О смерти выдающегося спортсмена сообщил президент Федерации греко-римской борьбы Украины Вадим Кисиль.

На войне с российскими фашистами погиб Александр Билоконь, чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу, рекордсмен книги рекордов Украины, – отметил Кисиль.

Президент Федерации греко-римской борьбы добавил, что Билоконь был одним из сильнейших мужчин Украины. В частности, ему принадлежит рекорд Украины по перемещению человеком тягача с прицепом, полным людей, который он установил в Одессе в 2017 году.

Спортсмен самостоятельно сдвинул с места и протянул на 47 см вес в 15,7 тонн, из которого 13.3 тонны весил грузовик, а остаток - люди.

Кроме этого в 2020 году Белоконь получил Мастера спорта по богатырским играм.

Чем еще известен Александр Белоконь

Даже получив серьезное осколочное ранение руки оставался верным спорту – летом 2023 года принял участие в ветеранских соревнованиях "Киев несломленный", где стал чемпионом, несмотря на то, что не готовился к турниру.

Он становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм. Имел звание мастера спорта.

Редакция Online.ua выражает соболезнования родным и близким выдающегося украинского спортсмена и защитника Украины. Враг обязательно ответит за совершенные преступления.

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