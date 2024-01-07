Известный украинский поэт Максим Кривцов погиб на войне

Максим Кривцов был участником Революции Достоинства, ушел на фронт в 2014 году. Впоследствии помогал участникам АТО в Veteran Hub. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Максим вернулся на фронт.

Поэт Максим Кривцов погиб на фронте

Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на войне.

7 января вечером мать поэта Надежда Кривцова написала на его странице в Facebook: "Фиалками мой самый дорогой сын прорастет", вспоминая строчки одного из его стихов.

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Кроме того, о смерти поэта сообщил писатель Любко Дереш со ссылкой на его друзей.

Пусть забвение не коснется тебя. Вечная память герою! Поделиться

Волонтер и военнослужащая Леся Литвинова с болью обратилась к украинцам, когда узнала о смерти талантливого поэта Максима Кривцова.

Слышите, вы, не "рожденные для войны"... Никто для нее не был рожден. Кривцов Максим был очень светлым человеком. Он был поэтом. Не воином. Но он погиб. Погиб как мужчина. Как воин. Вместе с ним погибла целая Вселенная. Тексты и стихи. Новые смыслы. Не написанные строчки. Не прожитые минуты. Не испытываемые чувства. Вам хорошо спится? Хорошо отдыхаете? Нравится ли утренний лате? Поделиться

На последнем фото в Facebook Максим Кривцов со своим сборником «Стихи из бойницы». Он вышел в издательстве "Наш формат". Автор признался, что ему не верится в воплощение этой мечты:

Мне до сих пор не верится. И я еще не знаю, что должен чувствовать на этот счет и как воспринимать то, что мои стихи можно будет подержать в руках, понюхать. И я не знаю, что написать, чтобы вас пригласить в свой мир. Поделиться

Он обращается к читателям и предлагает им почувствовать жизнь, как она есть:

Обопритесь на обрушенную стену. Подышите сыростью и порохом. Послушайте, как поют птицы в начале весны и работает вражеская техника двенадцать часов. А потом подойдите к бойнице – и смотрите. Поделиться

Максиму было всего 33 года…

В 2023 году Максиму Кривцову исполнилось 33 года. Он успел написать немало стихов, а также издать сборник "Стихи из бойницы". Эта книга вошла в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.

Максим на войне еще с далекого 2014 года. Пошел воевать добровольцем. Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. А после начала полномасштабного вторжения возвратился на фронт.

На войне погиб актер Андрей Павленко

На фронте погиб украинский актер, режиссер и военнослужащий Андрей Павленко. Об этом сообщила его супруга и актриса Дарья Орехова.

Война никого не жалеет…война забирает наших родных и любимых! Война забрала Андрея Павленко. День прощания с Андреем сообщу со временем! Р.S. я буду очень скучать по тебе любимый... – написала Орехова. Поделиться

На гибель Андрея отреагировали также представители театрального сообщества. В частности, актер Дикого театра Олесь Кацион.