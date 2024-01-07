Известный украинский поэт Максим Кривцов погиб на войне

Максим Кривцов был участником Революции Достоинства, ушел на фронт в 2014 году. Впоследствии помогал участникам АТО в Veteran Hub. С началом полномасштабного вторжения России в Украину Максим вернулся на фронт.
Поэт Максим Кривцов погиб на фронте
Поэт и военнослужащий Максим Кривцов с позывным "Дали" погиб на войне.
7 января вечером мать поэта Надежда Кривцова написала на его странице в Facebook: "Фиалками мой самый дорогой сын прорастет", вспоминая строчки одного из его стихов.
Кроме того, о смерти поэта сообщил писатель Любко Дереш со ссылкой на его друзей.
Волонтер и военнослужащая Леся Литвинова с болью обратилась к украинцам, когда узнала о смерти талантливого поэта Максима Кривцова.
На последнем фото в Facebook Максим Кривцов со своим сборником «Стихи из бойницы». Он вышел в издательстве "Наш формат". Автор признался, что ему не верится в воплощение этой мечты:
Он обращается к читателям и предлагает им почувствовать жизнь, как она есть:
Максиму было всего 33 года…
В 2023 году Максиму Кривцову исполнилось 33 года. Он успел написать немало стихов, а также издать сборник "Стихи из бойницы". Эта книга вошла в рейтинг лучших книг 2023 года по версии ПЕН Украина.
Максим на войне еще с далекого 2014 года. Пошел воевать добровольцем. Затем работал в Центре реабилитации и реадаптации участников АТО и ООС и Veteran Hub. А после начала полномасштабного вторжения возвратился на фронт.
На войне погиб актер Андрей Павленко
На фронте погиб украинский актер, режиссер и военнослужащий Андрей Павленко. Об этом сообщила его супруга и актриса Дарья Орехова.
На гибель Андрея отреагировали также представители театрального сообщества. В частности, актер Дикого театра Олесь Кацион.
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