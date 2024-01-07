Відомий український поет Максим Кривцов загинув на війні

Максим Кривцов був учасником Революції Гідності, пішов на фронт у 2014. Згодом допомагав учасникам АТО у Veteran Hub. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим повернувся на фронт.

Поет Максим Кривцов загинув на фронті

Поет і військовослужбовець Максим Кривцов із позивним "Далі" загинув на війні.

7 січня ввечері мати поета Надія Кривцова написала на його сторінці у Facebook: "Фіалками мій найдорожчий син проросте", згадуючи рядки одного з його віршів.

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Крім того, про смерть поета повідомив письменник Любко Дереш із посиланням на його друзів.

Нехай забуття не торкнеться тебе. Вічна пам’ять героєві! Поширити

Волонтерка й військова Леся Литвинова з болем звернулася до українців, коли дізналася про смерть талановитого поета Максима Кривцова.

Чуєте ви, не "народжені для війни"... Ніхто для неї не був народжений. Кривцов Максим був надзвичайно світлою людиною. Він був поетом. Не воїном. Але він загинув. Загинув як чоловік. Як воїн. Разом з ним загинув цілий Всесвіт. Тексти і вірші. Нові сенси. Не написані строчки. Не прожиті хвилини. Не пережиті почуття. Вам добре спиться? Добре відпочивається? Добре смакує ранковий лате? Поширити

На останньому фото у фейсбук Максим Кривцов зі своєю збіркою «Вірші з бійниці». Вона вийшла у видавництві «Наш формат». Автор зізнався, що йому не віриться у втілення цією мрії:

Мені досі не віриться. І я ще не знаю, що маю відчувати щодо цього і як сприймати те, що мої вірші можна буде потримати в руках, понюхати. І я не знаю, що написати, щоб вас запросити у свій світ. Поширити

Він звертається до читачів і пропонує їм відчути життя, як воно є:

Зіпріться на обвалену стіну. Подихайте сирістю й порохом. Послухайте, як співають птахи на початку весни й працює ворожа техніка на дванадцяту годину. А тоді підійдіть до бійниці – й дивіться. Поширити

Максиму було всього 33 роки…

У 2023 році Максиму Кривцову виповнилося 33 роки. Він встиг написати чимало віршів, а також видати збірник "Вірші з бійниці". Ця книга увійшла до рейтингу кращих книг 2023 за версією ПЕН Україна.

Максим на війні ще з далекого 2014 року. Пішов воювати добровольцем. Потім працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. А після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.

На війні загинув актор Андрій Павленко

На фронті загинув український актор, режисер та військовослужбовець Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина та акторка Дар’я Орєхова.

Війна нікого не шкодує...війна забирає наших рідних і коханих! Війна забрала Андрія Павленка. День прощання з Андрієм повідомлю згодом! Р.S. я буду дуже сумувати за тобою коханий..., – написала Орєхова. Поширити

На загибель Андрія відреагували також представники театральної спільноти. Зокрема, актор Дикого театру Олесь Каціон.