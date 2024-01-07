Відомий український поет Максим Кривцов загинув на війні

Максим Кривцов був учасником Революції Гідності, пішов на фронт у 2014. Згодом допомагав учасникам АТО у Veteran Hub. З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну Максим повернувся на фронт.
Поет Максим Кривцов загинув на фронті
Поет і військовослужбовець Максим Кривцов із позивним "Далі" загинув на війні.
7 січня ввечері мати поета Надія Кривцова написала на його сторінці у Facebook: "Фіалками мій найдорожчий син проросте", згадуючи рядки одного з його віршів.
Крім того, про смерть поета повідомив письменник Любко Дереш із посиланням на його друзів.
Волонтерка й військова Леся Литвинова з болем звернулася до українців, коли дізналася про смерть талановитого поета Максима Кривцова.
На останньому фото у фейсбук Максим Кривцов зі своєю збіркою «Вірші з бійниці». Вона вийшла у видавництві «Наш формат». Автор зізнався, що йому не віриться у втілення цією мрії:
Він звертається до читачів і пропонує їм відчути життя, як воно є:
Максиму було всього 33 роки…
У 2023 році Максиму Кривцову виповнилося 33 роки. Він встиг написати чимало віршів, а також видати збірник "Вірші з бійниці". Ця книга увійшла до рейтингу кращих книг 2023 за версією ПЕН Україна.
Максим на війні ще з далекого 2014 року. Пішов воювати добровольцем. Потім працював у Центрі реабілітації та реадаптації учасників АТО та ООС та у Veteran Hub-і. А після початку повномасштабного вторгнення повернувся на фронт.
На війні загинув актор Андрій Павленко
На фронті загинув український актор, режисер та військовослужбовець Андрій Павленко. Про це повідомила його дружина та акторка Дар’я Орєхова.
На загибель Андрія відреагували також представники театральної спільноти. Зокрема, актор Дикого театру Олесь Каціон.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-