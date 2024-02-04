Під час бойових дій у розв'язаній Росією злочинній війні проти України загинув чемпіон світу та Європи з пауерліфтингу, рекордсмен України Олексадр Білоконь.

Що відомо про досягнення та рекорди Олександра Білоконя

Про смерть видатного спортсмена повідомив президент Федерації греко-римської боротьби України Вадим Кісіль.

На війні з російськими фашистами загинув Олександр Білоконь, чемпіон світу і Європи з пауерліфтингу, рекордсмен книги рекордів України, - зазначив Кісіль. Поширити

Президент Федерації греко-римської боротьби додав, що Білоконь був одним з найсильніших чоловіків України. Зокрема, йому належить рекорд України з переміщення людиною тягача з причепом, повним людей, який він встановив в Одесі у 2017 році. Спортсмен самотужки зрушив з місця та протягнув на 47 см вагу в 15,7 тонн, з якої 13.3 тонни важила вантажівка, а залишок - люди.

Окрім цього у 2020 році Білоконь отримав Майстра спорту по богатирським іграм.

Чим ще відомий Олександр Білоконь

Навіть отримавши серйозне уламкове поранення руки залишався вірним спорту – влітку 2023 року взяв участь у ветеранських змаганнях "Київ незламний", де здобув чемпіонство, попри те, що не готувався до турніру.

Він ставав чемпіоном світу та Європи з паверліфтингу, бронзовим призером Кубка України та національного чемпіонату з Богатирських ігор. Мав звання майстра спорту.