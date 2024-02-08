7 февраля во время выполнения боевой задачи погиб украинский летчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.
Погиб лётчик Владислав Рыков
О гибели пилота сообщил его побратим, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.
На счету Владислава Рыкова было 385 боевых вылетов.
Владислав Рыков был лётчиком Су-25. У него осталась жена и маленькая дочь.
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