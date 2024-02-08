Владислав Рыков

Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе. Влада мало кто знал, но его историю я расскажу со временем, потому что о таких людях нужно знать и помнить — он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!