На фронте во время боевой задачи погиб украинский летчик Владислав Рыков
Категория
Украина
Дата публикации

На фронте во время боевой задачи погиб украинский летчик Владислав Рыков

Владислав Рыков
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Источник:  online.ua

7 февраля во время выполнения боевой задачи погиб украинский летчик Владислав Рыков. На его счету было 385 боевых вылетов.

Погиб лётчик Владислав Рыков

О гибели пилота сообщил его побратим, летчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

На счету Владислава Рыкова было 385 боевых вылетов.

Это был лучший лётчик и командир, которого я знал. Он прикрывал мою спину с начала полномасштабной войны как на земле, так и в воздухе, подготовил большое количество как боевых ведомых, так и ведущих, — написал Лазаренко.

Фото: facebook.com/rostyslav.lazarenko

Для меня это чрезвычайно тяжелая потеря, так как за эти почти два года войны, Влад всегда был рядом и все проблемы мы решали вместе. Влада мало кто знал, но его историю я расскажу со временем, потому что о таких людях нужно знать и помнить — он отдал жизнь за нашу жизнь, за нашу свободу и за нашу Украину!

Владислав Рыков был лётчиком Су-25. У него осталась жена и маленькая дочь.

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