7 лютого під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.
Загинув льотчик Владислав Риков
Про загибель пілота повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.
На рахунку Владислава Рикова було 385 бойових вильотів.
Владислав Риков був льотчиком Су-25. У нього залишилась дружина та маленька донька.
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