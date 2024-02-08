На фронті під час бойового завдання загинув український льотчик Владислав Риков
Категорія
Україна
Дата публікації

На фронті під час бойового завдання загинув український льотчик Владислав Риков

Владислав Риков
Джерело:  online.ua

7 лютого під час виконання бойового завдання загинув український льотчик Владислав Риков. На його рахунку було 385 бойових вильотів.

Загинув льотчик Владислав Риков

Про загибель пілота повідомив його побратим, льотчик-штурмовик Ростислав Лазаренко.

На рахунку Владислава Рикова було 385 бойових вильотів.

Це був найкращий льотчик і командир, якого я знав. Він прикривав мою спину з початку повномасштабної війни як на землі, та і в повітрі, підготував велику кількість як бойових ведених, так і ведучих, — написав Лазаренко.

Фото: facebook.com/rostyslav.lazarenko

Для мене це надзвичайно тяжка втрата, так як за цих майже два роки війни, Влад завжди був поруч і всі проблеми ми вирішували разом. Влада мало хто знав, але його історію я розповім згодом, бо про таких людей потрібно знати і памʼятати — він віддав життя за наші життя, за нашу свободу і за нашу Україну!

Владислав Риков був льотчиком Су-25. У нього залишилась дружина та маленька донька.

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