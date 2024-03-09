Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине на Донеччині. Є загиблий та поранений
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине на Донеччині. Є загиблий та поранений

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Донеччина

Російські війська зранку 9 березня завдали артилерійських ударів по Часовому Яру та Очеретиному у Донецькій області. Загинула людина, ще одна отримала поранення.

Обстріл Часового Яру та Очеретиного 9 березня

Начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що Часі Яр зранку зазнав чергового обстрілу.

Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки.

Також зранку під обстрілами Очеретине — там відомо про 1 пораненого і пошкоджені приватні будинки.

Ситуація на Донеччині

За добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 осіб, у тому числі 21 дитина.

В Очеретинській громаді пошкоджено будинок, адмінбудівлю і крамницю в Желанному.

У Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 9 атак в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку — 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 22 атаки росіян в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракета РФ вдарила по Одесі за 500 м від Зеленського і прем'єра Греції напередодні — CNN
Зеленський та Міцотакіс
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ обстріляли Чернігівщину. Є загиблий
В'ячеслав Чаус / Чернігівська ОВА
обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Війська РФ зранку вдарили по Нікопольщині. Загинув 16-річний хлопець, один поранений в лікарні
Сергій Лисак / Дніпропетровська ОВА
Ілюстративне фото

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?