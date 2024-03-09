Армія РФ обстріляла Часів Яр та Очеретине на Донеччині. Є загиблий та поранений

Російські війська зранку 9 березня завдали артилерійських ударів по Часовому Яру та Очеретиному у Донецькій області. Загинула людина, ще одна отримала поранення.

Обстріл Часового Яру та Очеретиного 9 березня

Начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін заявив, що Часі Яр зранку зазнав чергового обстрілу.

Сьогодні місто знову потрапило під вогонь ворожої артилерії — смертельне поранення отримав 46-річний чоловік. Пошкоджено 2 багатоповерхівки. Поширити

Також зранку під обстрілами Очеретине — там відомо про 1 пораненого і пошкоджені приватні будинки.

Ситуація на Донеччині

За добу росіяни 24 рази обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 187 осіб, у тому числі 21 дитина.

В Очеретинській громаді пошкоджено будинок, адмінбудівлю і крамницю в Желанному.

У Південному Торецької громади поранено людину, пошкоджено 19 будинків, адмінбудівлю і об'єкт інфраструктури. У Сіверську поранено 2 людини, пошкоджено 2 будинки і нежитлову споруду.

За даними Генштабу ЗСУ, за минулу добу на Лиманському напрямку українськими воїнами відбито 5 атак противника в районах населених пунктів Терни та Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 9 атак в районах населених пунктів Андріївка та Кліщіївка.

На Авдіївському напрямку — 15 атак ворога в районах населених пунктів Бердичі, Орлівка, Тоненьке, Первомайське та Невельське.

На Новопавлівському напрямку зафіксовано 22 атаки росіян в районах Побєди, Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області.