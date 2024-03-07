Ракета РФ вдарила по Одесі за 500 м від Зеленського і прем'єра Греції напередодні — CNN

Російська ракета вибухнула лише за 500 метрів від президента України Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса під час атаки на Одесу в середу, 6 березня.
Атака РФ на Одесу під час візиту Зеленського
CNN з посиланням на джерело, знайоме зі ситуацією, пише, що конвой, який перевозив лідерів, відчув удар від удару, і група побачила «грибоподібну хмару» диму.
Зеленський напередодні сказав, що був досить близько, щоб побачити і почути удар.
Міцотакіс сказав, що Зеленський провів для нього екскурсію південним містом, яке зазнало величезної шкоди від місяців російських ударів, перш ніж вони почули сирени повітряної тривоги.
Ракетний удар по Одесі 6 березня
Вдень 6 березня Росія завдала ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеси.
Речник ВМС капітан 3-го рангу Дмитро Плетенчук повідомив ЗМІ, що загинуло 5 людей.
Президент Європейської ради Шарль Мішель засудив удар як «ще одну ознаку боягузливої тактики Росії», яка, за його словами, була «нижчою навіть для Кремля».
Верховний представник Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель назвав атаку безрозсудною.
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