Війська РФ атакують Україну "шахедами". В Одесі пролунали вибухи
Категорія
Україна
Дата публікації

Війська РФ атакують Україну "шахедами". В Одесі пролунали вибухи

Повітряні Сили ЗСУ
Дрон

У ніч з 5 на 6 березня Росія атакує Україну ударними дронами з півдня, сходу та півночі. В Одесі працює ППО.

Росія запустила дрони по Україні

О 23.35 Повітряні сили повідомили про запуск нової групи ударних дронів з Чорного моря в напрямку Одеси. Суспільне повідомляє про звуки вибухів в Одесі.

Атака розпочалася о 21.40 — тоді Повітряні сили попередили про загрозу дронів у Харківській області.

Дрони спостерігалися у низці областей — Дніпропетровська, Запорізька, Полтавська, Миколаївська, Херсонська, Кіровоградська, Вінницька, Чернігівська.

Станом на 23.10 Повітряні сили зафіксували:

  • БпЛА на Полтавщині — у напрямку Миргорода.

  • 2 Групи "шахедів" наХарківщині — північно-західним курсом.

  • "Шахеди" на Херсонщині — у напрямку Миколаївщини.

  • Група "шахедів" на Одещині — курсом на Вінниччину.

  • Кілька нових груп БпЛА з Чорного моря наближаються до Одеси.

Атака дронів 4 березня

У ніч на 5 березня 2024 року противник атакував Україну 22-ма ударними безпілотниками типу «Shahed» з району Балаклави у Криму.

В результаті бойової роботи протиповітряною обороною знищено 18 «шахедів» у межах Одеської області.

В Одеські ОВА повідомили, що в Одеському районі пошкоджено будівлі рекреаційного об'єкту. Сталося займання, але пожежу було ліквідовано. Оздоровча установа не функціонує від початку повномасштабного вторгнення.

Також в рекреаційній зоні зафіксовано пошкодження приватного будинку з причалом і господарськими спорудами.

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