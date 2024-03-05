Войска РФ атакуют Украину "шахедами". В Одессе раздались взрывы
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атакуют Украину "шахедами". В Одессе раздались взрывы

Воздушные Силы ВСУ
Дрон
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В ночь с 5 на 6 марта Россия атакует Украину ударными дронами с юга, востока и севера. В Одессе работает ПВО.

Россия запустила дроны по Украине

В 23:35 Воздушные силы сообщили о запуске новой группы ударных дронов из Черного моря в направлении Одессы. Суспільне сообщает о звуках взрывов в Одессе.

Атака началась в 21:40 — тогда Воздушные силы предупредили об угрозе дронов в Харьковской области.

Дроны наблюдались в ряде областей — Днепропетровская, Запорожская, Полтавская, Николаевская, Херсонская, Кировоградская, Винницкая, Черниговская.

По состоянию на 23:10 Воздушные силы зафиксировали:

  • БпЛА на Полтавщине — в направлении Миргорода.

  • 2 Группы "шахедов" в Харьковской области — северо-западным курсом.

  • "Шахеды" в Херсонской области — в направлении Николаевщины.

  • Группа "шахедов" в Одесской области — курсом на Виннитчину.

  • Несколько новых групп БПЛА из Черного моря приближаются к Одессе.

Атака дронов 4 марта

В ночь на 5 марта 2024 года противник атаковал Украину 22 ударными беспилотниками типа «Shahed» из района Балаклавы в Крыму.

В результате боевой работы противовоздушной обороной уничтожены 18 «шахедов» в пределах Одесской области.

В Одесские ОВА сообщили, что в Одесском районе повреждены здания рекреационного объекта. Произошло возгорание, но пожар был ликвидирован. Оздоровительное учреждение не функционирует с самого начала полномасштабного вторжения.

Также в рекреационной зоне зафиксированы повреждения частного дома с причалом и хозяйственными постройками.

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