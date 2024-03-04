Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

В небе над Днепропетровщиной 4 марта силы ПВО уничтожили вражескую ракету.
ПВО ВСУ уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью
Сегодня около 15.20 воздушное командование "Восход" сообщило о сбитии вражеской ракеты.
Бойцы Воздушных сил сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 над Днепровским районом Днепропетровской области.
Также об этом в Телеграмме сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Ракету уничтожили бойцы ПВК «Восход». Взрыв слышали жители Днепра.
Воздушные силы ранее предупредили об угрозе ракетного удара. Была объявлена воздушная тревога.
Воздушные силы сбили вражескую ракету в Криворожском районе
Около 21:00 3 марта стало известно, что ВСУ уничтожили российскую ракету.
Об этом пишет Воздушное командование "Восток".
Напомним, около 20:30 Воздушные силы заявляли о вражеской ракете в сторону Кировоградщины.
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