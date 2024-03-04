Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
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Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Воздушное командование Восток
Х-59
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В небе над Днепропетровщиной 4 марта силы ПВО уничтожили вражескую ракету.

ПВО ВСУ уничтожили российскую ракету над Днепропетровской областью

Сегодня около 15.20 воздушное командование "Восход" сообщило о сбитии вражеской ракеты.

Бойцы Воздушных сил сбили российскую управляемую авиаракету Х-59 над Днепровским районом Днепропетровской области.

Также об этом в Телеграмме сообщает начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Наши сбили ракету. Вражеские железы приземлили в Днепровском районе.

Ракету уничтожили бойцы ПВК «Восход». Взрыв слышали жители Днепра.

Воздушные силы ранее предупредили об угрозе ракетного удара. Была объявлена воздушная тревога.

Воздушные силы сбили вражескую ракету в Криворожском районе

Около 21:00 3 марта стало известно, что ВСУ уничтожили российскую ракету.

Об этом пишет Воздушное командование "Восток".

В Криворожском районе Днепропетровской области подразделением Воздушное командование "Восток" уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59, — говорится в сообщении.

Напомним, около 20:30 Воздушные силы заявляли о вражеской ракете в сторону Кировоградщины.

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Категория
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Воздушные силы сбили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
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Категория
Украина
Дата публикации
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Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
Воздушное командование Восток
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Категория
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Дата публикации
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Воздушное командование Восток
Х-59

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