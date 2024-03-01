Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Воздушное командование Восток
КАР Х-59
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Ракету удалось ликвидировать силами подразделения Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе 1 марта.

ВС ВСУ сбили российскую ракету над Криворожским районом

Украинские воины сегодня, 1 марта, около 16.00, уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете. Х-59 .

Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восход" в Криворожском районе.

Ранее о вражеской ракете, которая летела по направлению к Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.

Воздушные силы озвучили детали ракетной РФ по Украине

Ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59

Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:

  • 12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);

  • 6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. РФ);

  • 2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - РФ);

  • 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. РФ);

  • 2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. РФ).

Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ракет разных типов.

В частности, уничтожены 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, — сообщили в ПС.

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