Воздушные силы ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 над Днепропетровщиной

Ракету удалось ликвидировать силами подразделения Воздушного командования "Восток" в Криворожском районе 1 марта.
ВС ВСУ сбили российскую ракету над Криворожским районом
Украинские воины сегодня, 1 марта, около 16.00, уничтожили вражескую ракету в Криворожском районе Днепропетровской области.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток".
Отмечается, что речь идет об управляемой авиационной ракете. Х-59 .
Ее удалось уничтожить силами подразделения Воздушного командования "Восход" в Криворожском районе.
Ранее о вражеской ракете, которая летела по направлению к Кировоградской области, писали Воздушные силы Украины.
Воздушные силы озвучили детали ракетной РФ по Украине
Ночью 15 февраля российские оккупанты атаковали Украину крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55, морского базирования - "Калибр", баллистическими ракетами "Искандер-М"/KN-23, зенитными управляемыми ракетами С-300, управляемыми авиационными ракетами Х-59
Всего зафиксированы пуски 26 ракет разных типов:
12 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 из самолетов стратегической авиации Т-95мс (Энгельс);
6 баллистических ракет "Искандер-М"/KN-23 (Воронежская обл. РФ);
2 крылатые ракеты "Калибр" (Новороссийск - РФ);
4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (ТОТ Запорожской обл., Курская обл. РФ);
2 зенитные управляемые ракеты С-300 (Белгородская обл. РФ).
Силами и средствами Воздушных Сил и Сил обороны Украины уничтожены 13 ракет разных типов.
В частности, уничтожены 8 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 баллистическую ракету "Искандер-М"/KN-23; 2 крылатые ракеты "Калибр"; 2 управляемые авиационные ракеты Х-59, — сообщили в ПС.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-