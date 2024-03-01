Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Ракету вдалося ліквідувати силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі вдень 1 березня.
ПС ЗСУ збили російську ракету над Криворізьким районом
Українські воїни сьогодні, 1 березня, близько 16.00, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.
Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".
Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 .
Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.
Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.
Повітряні сили озвучили деталі ракетної РФ по Україні
Уночі 15 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.
Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:
12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);
6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька обл. РФ);
2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ — РФ);
4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. РФ);
2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. — РФ).
Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів.
Зокрема, знищено 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59, — повідомили в ПС.
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