Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ знищили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

Повітряне командування Схід
Ракета

Ракету вдалося ліквідувати силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі вдень 1 березня.

ПС ЗСУ збили російську ракету над Криворізьким районом

Українські воїни сьогодні, 1 березня, близько 16.00, знищили ворожу ракету в Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Про це повідомляє Повітряне командування "Схід".

Зазначається, що йдеться про керовану авіаційну ракету Х-59 .

Її вдалося знищити силами підрозділу Повітряного командування "Схід" у Криворізькому районі.

Раніше про ворожу ракету, яка летіла у напрямку Кіровоградської області, писали Повітряні сили України.

Повітряні сили озвучили деталі ракетної РФ по Україні

Уночі 15 лютого російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55, морського базування — "Калібр", балістичними ракетами "Іскандер-М"/ KN-23, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59.

Усього зафіксовано пуски 26 ракет різних типів:

  • 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 з літаків стратегічної авіації Т-95мс (Енгельс);

  • 6 балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23 (Воронезька обл. РФ);

  • 2 крилаті ракети "Калібр" (Новоросійськ — РФ);

  • 4 керовані авіаційні ракети Х-59 (ТОТ Запорізької обл., Курська обл. РФ);

  • 2 зенітні керовані ракети С-300 (Бєлгородська обл. — РФ).

Силами та засобами Повітряних Сил та Сил оборони України знищено 13 ракет різних типів.

Зокрема, знищено 8 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55; 1 балістичну ракету "Іскандер-М"/KN-23; 2 крилаті ракети "Калібр"; 2 керовані авіаційні ракети Х-59, — повідомили в ПС.

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Категорія
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Повітряні сили знищили російську ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
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Повітряні сили збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною
Повітряне командування Схід
Х-59
Категорія
Україна
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Війська РФ атакували Одесу ракетою Х-59. Уламки пошкодили будинки
Олег Кіпер / Одеська ОВА
Одеса

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