Повітряні сили ЗСУ збили російську ракету Х-59 над Дніпропетровщиною

У небі над Дніпропетровщиною 4 березня сили ППО знищили ворожу ракету.
ППО ЗСУ знищили російську ракету над Дніпропетровською областю
Сьогодні близько 15.20 повітряне командування “Схід” повідомило про збиття ворожої ракети.
Бійці Повітряних сил збили російську керованк авіаракету Х-59 над Дніпровським районом Дніпропетровської області.
Також про це у Телеграм повідомляє начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Ракету знищили бійці ПвК «Схід». Вибух чули жителі Дніпра.
Повітряні сили раніше попередили про загрозу ракетного удару. Було оголошено повітряну тривогу.
Повітряні сили збили ворожу ракету у Криворізькому районі
Близько 21.00 3 березня стало відомо, що ЗСУ знищили російську ракету.
Про це пише Повітряне командування "Схід".
Нагадаємо, що близько 20:30 Повітряні сили заявляли про ворожу ракету у бік Кіровоградщини.
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